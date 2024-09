Un nuovo aggiornamento di Instagram ti permette di commentare le storie pubblicamente

Pubblico anziché privato: le storie possono essere commentate con un nuovo aggiornamento di Instagram. I commenti sono visibili a tutti coloro che possono vedere la storia.

Le storie di Instagram sono immagini o brevi video che vengono visualizzati in modo evidente sopra il feed normale e scompaiono nuovamente 24 ore dopo la pubblicazione. Fino ad ora, le storie non potevano essere commentate pubblicamente come i normali articoli. Si poteva solo rispondere con un like o inviare un messaggio privato alla persona interessata tramite un campo di testo. Ora Instagram ha annunciato sulla piattaforma di messaggi brevi Threads che ora è possibile commentare le storie anche pubblicamente.

I commenti vengono visualizzati in una finestra pop-up sopra la storia.

Fonte: Instagram

I commenti sono consentiti solo alle persone che segui e che seguono anche te. Tuttavia, chiunque può vedere i commenti. Quando pubblichi una storia, puoi scegliere se consentire i commenti. Dopo 24 ore, la storia e i relativi commenti scompaiono nel nirvana.

Instagram ha pubblicato un video della troupe di influencer Boys with the bus che utilizza la nuova funzione dei commenti per dimostrare la novità e organizzare una caccia al tesoro. Uno dei ragazzi nasconde un regalo nel centro di Instagram e pubblica una storia video che mostra il pacco. Con l'aiuto dei commenti, dà ai suoi amici degli indizi su dove devono cercare il pacco. Alla fine la caccia al tesoro ha successo grazie alle domande e alle risposte dei commenti.

La nuova funzione sarà introdotta con un aggiornamento e sarà resa disponibile gradualmente. I commenti alle storie non sono ancora possibili per me.