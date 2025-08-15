Un mini SSD è a malapena più grande di una scheda microSD

Novità e trend
Questo palmare ha una potenza superiore a quella di molti PC da gioco
di Kim Muntinga
I produttori cinesi di storage hanno rimpicciolito l'SSD. I supporti di archiviazione chiamati "Mini SSD" o "1517" sono solo leggermente più grandi di una scheda microSD e da tre a quattro volte più veloci.
Le mini SSD si inseriscono in uno slot per schede in modo simile a una SIM o a una microSD. Per rimuoverli è necessario uno strumento di espulsione. Con il palmare da gioco GPD Win 5 e l'ibrido tablet-portatile OneXPlayer Super X, ci sono già due dispositivi che possono utilizzare i nuovi supporti di memoria. GPD ha già mostrato il loro utilizzo nel video:
Con dimensioni di 15 × 17 × 1,4 millimetri, le mini SSD sono solo leggermente più grandi delle schede microSD, che di solito misurano 11 × 15 × 1 millimetri. I nuovi supporti di archiviazione utilizzano l'interfaccia PCIe 4x2 e sono disponibili in tre capacità: 512 gigabyte, 1 terabyte e 2 terabyte.
Si dice che le mini SSD raggiungano una velocità di trasferimento di 3700 MB/s. In confronto, le schede microSD Express più veloci per lo Switch 2 raggiungono solo 985 MB/s. I nuovi supporti di memorizzazione sono veloci quanto le schede SD, ma con i loro 24 × 32 × 2 millimetri sono notevolmente più grandi. Tuttavia, le classiche M2.SSD, ancora più grandi, raggiungono velocità di trasferimento fino a 14.000 MB/s.
Le nuove mini SSD sono molto robuste. Sono resistenti all'acqua e alla polvere secondo lo standard IP68 e hanno un'altezza di caduta di tre metri, anche se probabilmente è più importante la robustezza del dispositivo in cui sono inseriti.
Non ci sono ancora prezzi per i Mini SSD né dettagli sulla disponibilità. Inoltre, non sono ancora uno standard industriale consolidato. Tuttavia, quest'ultimo aspetto sarebbe necessario per garantire loro un futuro sicuro a livello mondiale.
