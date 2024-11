Un giocatore di "Call of Duty" raggiunge il grado più alto senza una sola uccisione

Un pacifico giocatore di "Black Ops 6" sta giocando ai videogiochi a modo suo. Non ha mai ucciso un altro giocatore e ha comunque raggiunto il grado di prestigio.

Spara, spara, spara. È così che si può riassumere il gameplay dell'ultimo blockbuster multiplayer di Activision "Call of Duty: Black Ops 6". Mentre milioni di giocatori assetati di sangue fanno a pezzi innumerevoli avversari, l'utente di Reddit Pilgore1 si è prefissato un obiettivo diverso.

Nel corso delle sue 111 partite in multigiocatore, l'utente si è dato un obiettivo diverso.

Nelle sue 111 partite multiplayer, non ha mai ucciso nessuno. Puoi vedere le sue impressionanti statistiche qui:

Il pacifismo sarà sempre una strategia legittima, scrive l'utente su Reddit.

Nonostante un rapporto uccisioni-morti di 0,00, l'utente riesce a ottenere un sensazionale rapporto vittorie-perdite di 1,92 e un punteggio medio di 422 punti al minuto. Dopo poco più di 19 ore, con questo punteggio ha raggiunto per la prima volta la soglia del grado più alto (Prestigio) nella modalità multigiocatore.

Una strategia leggermente diversa che paga

In un'intervista, il pacifista spiega il suo successo con il fatto che si concentra completamente sui rispettivi obiettivi nelle varie modalità multigiocatore. Mentre gli altri giocatori spesso si buttano a capofitto e si sparano a vicenda senza senso, Pilgore1 fa il suo lavoro in secondo piano e di conseguenza guadagna punti.

L'utente si concentra anche sul gioco.

L'utente si concentra anche sugli oggetti del suo loadout che gli permettono di raccogliere rapidamente punti senza uccidere. Utilizza la Spy Cam per etichettare gli avversari per la sua squadra e lo Scrambler per distruggere l'equipaggiamento nemico. Per le scorese, si affida agli UAV e agli HARP per localizzare i nemici e counter-UAV per disturbare gli UAV nemici. In pratica sta svolgendo un ruolo di supporto in un gioco in cui non esiste un ruolo di supporto ufficiale. Affascinante.

Puoi farti un'idea delle capacità pacifiste di Pilgore nel video incorporato:

Pilgore1 fa una piccola eccezione alla sua strategia. Abbatte i caccia nemici con equipaggio (come gli aerei) per guadagnare punti. Tuttavia, questi non vengono conteggiati come uccisioni umane. Su Youtube, l'utente sottolinea: "A nessuno importa dei piloti che uccidono".

Non è la prima volta

Pilgore1 ha già vissuto il suo ruolo di pacifista in giochi precedenti. Tutto è iniziato quattro anni fa, quando ha scommesso con un amico che sarebbe riuscito a raggiungere il Grado Prestigio senza uccisioni prima del suo amico con le uccisioni. In "Call of Duty: Cold War" e "Modern Warfare III", ha già raggiunto il Prestigio 15 (!) volte, mentre in "Vanguard" e "Modern Warfare" è al Prestigio 10.

La sua strategia è rischiosa.

La sua strategia è rischiosa: basta un piccolo errore e tutto è inutile. Tuttavia, sottolinea che, in quanto pacifista, non serve necessariamente molto tempo per raggiungere i gradi più alti. Riesce a totalizzare una media di 7.000 punti per partita.

Pilgore1 vuole anche continuare a raccogliere punti prestigio in "Black Ops 6". Continuerà fino a quando non otterrà accidentalmente un'uccisione o si annoierà.

Forse dovrei prendere anch'io la strada del pacifismo. Nonostante un solido rapporto K/D di 1,20, il mio rapporto W/L è un misero 0,62. Come sono le tue statistiche?