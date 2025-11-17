Un fotografo riesce a immortalare un paracadutista davanti al sole

Retroscena
di David Lee
Attraverso un telescopio, Andrew McCarthy ha fotografato un paracadutista che cadeva dal cielo davanti al sole nel deserto dell'Arizona. La foto è diventata virale.
L'astrofotografo statunitense Andrew McCarthy è riuscito a scattare una foto straordinaria: «The Fall of Icarus» mostra un paracadutista che cade attraverso l'immagine di fronte alla superficie del sole. La foto ha richiesto molta pianificazione, preparazione e un pizzico di fortuna. Ma il risultato sta diventando virale.
McCarthy ha fotografato il suo amico, il musicista e paracadutista Gabriel Brown, attraverso un telescopio dal deserto dell'Arizona. Brown si è lanciato da un paramotore (un parapendio ad elica) da un'altezza di circa un chilometro. I due hanno coordinato via radio la posizione e l'ora del salto. Sono stati necessari sei tentativi per trovare il giusto tempismo.
Per far apparire il paracadutista così piccolo rispetto al sole, erano necessarie una lunghezza focale estremamente lunga e una grande distanza di ripresa. La distanza tra McCarthy e Brown era di circa 2,5 chilometri.
La foto appare particolarmente spettacolare perché McCarthy ha utilizzato un telescopio con un filtro per la luce alfa dell'idrogeno. Ciò rivela dettagli sulla superficie del sole che altrimenti non sarebbero visibili. La stella sta attualmente vivendo violente tempeste solari, che stanno agitando l'atmosfera
Come di consueto nell'astrofotografia, l'immagine finale è il risultato di diversi scatti. McCarthy ha catturato il paracadutista di fronte al sole in un'unica immagine. Tuttavia, per rendere visibili il maggior numero possibile di dettagli sulla superficie del sole, ha combinato diverse immagini come un mosaico per creare un insieme ad alta risoluzione.
McCarthy ha documentato il suo lavoro con diverse brevi clip sui social media e viene celebrato per la sua foto. Le stampe in edizione limitata sono disponibili sul suo sito web.
Anche nell'era dell'arte generata dall'intelligenza artificiale, le immagini reali sembrano essere ancora molto richieste. Le storie che ci sono dietro sono più stimolanti di un prompt scritto in un campo di testo. O come dice un utente di Reddit: «Questo è il motivo per cui dobbiamo continuare a sostenere la vera arte fatta dall'uomo. È f***ing beautiful!»
