Un dispositivo di archiviazione SSD portatile con Raid 6, raffreddamento interno attivo e display? In arrivo!

"L'avete chiesto - vi abbiamo ascoltato": questo è ciò che dice il video di presentazione di uno speciale dispositivo di archiviazione SSD. A quanto pare ci sono parti interessate alla Ferrari delle soluzioni di archiviazione portatili.

Questo è tutt'altro che comune: un dispositivo di archiviazione SSD portatile con otto terabyte di capacità, funzionalità Raid 6, crittografia, raffreddamento interno, display e-paper e tracciamento Bluetooth. Il produttore californiano Iodyne lancerà uno di questi dispositivi sul mercato nel primo trimestre del prossimo anno. L'azienda produce soluzioni di archiviazione per applicazioni professionali e il Pro Mini di cui si parla è rivolto anche ai "professionisti creativi". Sul suo sito web, il produttore afferma di aver fornito soluzioni di archiviazione per produzioni cinematografiche e di serie come "The Acolyte" o "Deadpool and Wolverine".

Iodyne ha anche soluzioni di archiviazione per applicazioni professionali.

Iodyne ha in mente anche produzioni video di alto livello per il Pro Mini. Il piccolo disco dovrebbe essere in grado di memorizzare fino a 36 ore di materiale video 4K. Grazie a USB-4 e Thunderbolt, il trasferimento dovrebbe essere molto veloce: Il produttore dichiara più di tre gigabyte al secondo.

Per evitare che la piccola unità SSD si scaldi troppo, è presente un sistema di raffreddamento a stato solido, ovvero una tecnologia di raffreddamento attivo che funziona senza parti in movimento. Utilizza membrane che vibrano rapidamente e creano un flusso d'aria. Questo aspira l'aria calda e la espelle dall'altra parte. Uno di questi chip di raffreddamento del produttore Frore Systems ha una superficie di pochi centimetri quadrati ed è spesso meno di tre millimetri.

Il Pro Mini avrà le dimensioni di uno smartphone.

Fonte: Iodyne

La Fort Knox dello storage SSD portatile

Se perdi l'unità di archiviazione, dovresti essere in grado di ritrovarla via Bluetooth utilizzando "Find My Tracking". Il servizio può essere collegato alle reti Find di Apple e Google in modo che il tuo smartphone possa guidarti verso il dispositivo, a patto che abbia una connessione Bluetooth. Il Pro Mini è dotato anche di una piccola batteria in un alloggiamento in alluminio.

I dati contenuti nella memoria possono essere salvati in modo semplice e veloce.

I dati contenuti nella memoria sono protetti da un identificatore. La protezione non consiste in un PIN o in una password da inserire, ma in un codice numerico che viene memorizzato sui dispositivi affidabili. Questo per garantire che solo i dispositivi che possiedono l'identificativo possano accedere ai dati. Puoi anche condividere i dati tramite NFC utilizzando il tuo smartphone. I dati stessi sono inoltre dotati di un codice di accesso che ti permette di accedere a tutti i dispositivi che possiedono la passkey. Anche i dati stessi sono criptati. Il Pro Mini utilizza lo standard di crittografia XTS-AES-256, considerato sicuro. Se singole aree dello storage si guastano, il sistema RAID-6 utilizza un'archiviazione ridondante dei dati per garantire che i dati persi possano essere spesso recuperati.

Infine, il Pro Mini utilizza la crittografia XTS-AES56.

Infine, il Pro Mini è compatibile con i servizi cloud di Iodyne, che consentono ad esempio la gestione della flotta. In questo modo è possibile monitorare e mantenere l'archivio da remoto.

Il mio segreto: un'etichetta in carta elettronica

Invece di un adesivo sul lato inferiore, il dispositivo è dotato di un piccolo display in carta elettronica. Qui possono essere visualizzate diverse informazioni, come ad esempio i nomi dei progetti, i numeri delle telecamere, le informazioni di contatto, i loghi o i codici. Poiché i display e-paper non richiedono energia per visualizzare le informazioni, durano per anni.

Sei curioso? Il Pro Mini dovrebbe essere pronto per il mercato nel primo trimestre del 2025. Secondo la rivista The Verge, la versione piccola con quattro terabyte costerà 1495 dollari USA, mentre la versione grande con otto terabyte costerà 2195 dollari USA.