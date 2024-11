Un bot di ricerca ti mostra video casuali su YouTube che quasi nessuno conosce

Condivisa su YouTube e poi dimenticata: Sembra che questo accada a milioni di persone. Chiunque carichi un video su YouTube di solito lo rende pubblico. E tu puoi vedere questi video.

Guardare sconosciuti in situazioni quotidiane sembra in qualche modo proibito. Ma cosa succede se queste persone pubblicano volontariamente i video e poi se ne dimenticano? Ci sono milioni di casi come questo su YouTube. Solo che non sono conosciuti perché l'algoritmo classifica le clip come irrilevanti e quindi non le visualizza.

Sul sito web walzr.com c'è un bot che mostra casualmente questi video sconosciuti. Si dice che ce ne siano cinque milioni.

Come funziona il bot di ricerca?

Al giorno d'oggi, la maggior parte dei video è prodotta con cura per i rispettivi gruppi target. Ma nel 2005 i tre fondatori di YouTube avevano in mente qualcos'altro: chiunque e tutti dovevano essere in grado di condividere semplicemente i propri "video casalinghi" su YouTube.

Molte applicazioni offrono una funzione "Condividi" che ti permette di caricare i video su YouTube con pochi clic. Se non rinomini il video, questo manterrà il suo nome originale, ad esempio IMG_1234. IMG in combinazione con un numero di quattro cifre è il nome standard per le registrazioni in molte applicazioni fotografiche. Puoi provarlo tu stesso e cercarlo.

Il bot del programmatore Riley Walz fa esattamente questo: cerca combinazioni casuali di numeri IMG e ti mostra uno dei risultati insieme alla data di caricamento e al numero di visualizzazioni. È molto probabile che troverai video che quasi nessuno, a parte i creatori, ha visto. Molti di essi hanno più di dieci anni. Troverai concerti, eventi sportivi, clip che mostrano la tua amata auto che supera i 100.000 chilometri e, naturalmente, video con bambini e animali domestici.

Questi momenti ti sono sembrati significativi.

Questi momenti sembravano abbastanza significativi da indurre la persona ad attivare la videocamera e a caricare la registrazione su YouTube, senza però cambiare il nome. Molte persone potrebbero anche aver dimenticato o non essersi nemmeno rese conto di aver pubblicato il proprio video.

Il video è stato pubblicato in un'unica soluzione.

I filmati offrono uno spaccato della vita e della quotidianità di persone sconosciute. Questo li rende autentici e riportano alla mente momenti simili della propria vita.

Il 2009 è l'anno in cui è iniziato tutto

Il numero di questi "video casalinghi" è esploso nel 2009: Apple ha lanciato l'iPhone 3GS, il primo iPhone in grado di registrare video oltre che foto - in 480p a 30 fotogrammi al secondo. Lo smartphone ha venduto secondo Apple più di un milione di unità nei primi tre giorni.

Inoltre, sul dispositivo è stata integrata la funzione "Condividi su YouTube" nell'app foto. In questo modo è stato possibile pubblicare i video registrati su YouTube con pochi clic. La funzione è stata rimossa con iOS 6 nel 2012. Ma fino ad allora milioni di persone hanno caricato i loro "video casalinghi".