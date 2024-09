Ulefone Armor 28 Ultra è il nuovo re degli smartphone da esterno

L'Ulefone Armor 28 Ultra è molto robusto e non deve nascondersi dietro ai tradizionali smartphone top con le sue caratteristiche.

Dando un'occhiata alla scheda tecnica è chiaro che non devi scendere a compromessi con la robustezza dell'Ulefone Armor 28 Ultra quando si tratta di caratteristiche. Allo stand della fiera IFA, tuttavia, è subito evidente che l'enorme batteria, il sensore da 1 pollice, la termocamera e la telecamera per la visione notturna non si adattano a un corpo compatto.

Molto robusto e con termocamera

L'Ulefone Armor 28 Ultra è racchiuso in una spessa custodia in gomma. I pulsanti, di cui uno programmabile, sono grandi e possono essere utilizzati anche con i guanti. Le porte per le cuffie e la porta USB-C sono dotate di guarnizioni supplementari. Inoltre, lo smartphone da esterno ha ottenuto la certificazione IP69K. Ciò significa che è completamente impermeabile alla polvere e all'acqua. È stato anche testato per la pulizia ad alta pressione e a getto di vapore. Dovrebbe sopravvivere a cadute da un'altezza fino a due metri senza subire danni.

Con il suo alloggiamento in gomma, l'Armor 28 Ultra è in grado di resistere alle cadute.

Fonte: Jan Johannsen

L'Armor 28 Ultra dovrebbe catturare immagini termiche con una termocamera ad alta risoluzione. Tuttavia, questo non può ancora essere testato all'IFA. In questo caso, alta risoluzione significa 256 × 192 pixel. È inoltre disponibile una telecamera per la visione notturna che funziona a infrarossi.

La termocamera non è ancora funzionante presso lo stand della fiera.

Fonte: Jan Johannsen

Nonostante questi espedienti aggiuntivi, lo smartphone outdoor dovrebbe avere una durata della batteria superiore a quella degli smartphone tradizionali. Dopo tutto, la sua batteria da 10.600 mAh offre una capacità doppia rispetto agli attuali modelli di punta senza l'etichetta outdoor. L'Armor accetta fino a 120 watt via cavo e fino a 50 watt in modalità wireless durante la ricarica.

Porta USB-C ben protetta.

Fonte: Jan Johannsen

Al livello di uno smartphone top

Con il Dimensity 9300+, l'Ulefone Armor 28 Ultra dispone dell'ultimo chipset di punta di Mediatek, che si dice sia al livello dello Snapdragon 8 Gen 3. Il dispositivo è dotato di 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4. È supportato da 16 gigabyte di RAM. La memoria interna offre 512 gigabyte o 1 terabyte di spazio per i dati.

Non devi scendere a compromessi con il display.

Fonte: Jan Johannsen

La parte anteriore dell'Armor 28 Ultra presenta un display AMOLED da 6,67 pollici. Ha una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 hertz. Il picco di luminosità HDR è di 2200 nit. Sul retro, tra le fotocamere, è presente un piccolo display circolare. Viene utilizzato per visualizzare un orologio, un calendario, una bussola e strumenti simili.

C'è un display tra le fotocamere disposto in cerchio.

Fonte: Jan Johannsen

Ci sono tre fotocamere sul retro dello smartphone da esterno. La fotocamera principale da 50 megapixel utilizza il sensore di immagine IMX989 da 1 pollice di Sony. La fotocamera ultragrandangolare da 50 megapixel e il teleobiettivo da 64 megapixel utilizzano sensori più piccoli. Lo stesso vale per la fotocamera frontale da 50 megapixel. Android 14 è installato su Android 14. Sull'Ulefone Armor 28 Ultra ex funziona Android 14. Non sono disponibili informazioni sui periodi di aggiornamento. Non sono disponibili informazioni sui periodi di aggiornamento.

Ulefone prevede di vendere l'Armor 28 Ultra a partire da novembre 2024 e non ha ancora annunciato il prezzo.