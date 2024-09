Ubisoft rinvia "Assassin's Creed Shadows". La colpa è di "Star Wars Outlaws".

Ubisoft ha bisogno di più tempo e rinvia "Assassin's Creed Shadows" al 2025, l'unico problema è che nello stesso anno uscirà un altro grande gioco di samurai.

Siccome "Star Wars Outlaws" non si sta sviluppando nel megahit che si sperava, Ubisoft sta posticipando il lancio di "Assassin's Creed Shadows" al 14 febbraio 2025. L'uscita del gioco era inizialmente prevista per il 15 novembre 2024. Lo ha annunciato Marc-Alexis Côté, produttore del gioco, su X.

Côté cita il rinvio del lancio di "Assassin's Creed Shadows" al 14 febbraio 2025.

Côté cita la necessità di avere più tempo per migliorare l'esperienza di gioco come motivo del rinvio. Ha anche detto che il Season Pass previsto è stato cancellato e che l'azienda sta tornando al modello classico dei DLC. Chi effettua il preordine riceverà il primo gratuitamente. Inoltre, la versione per PC verrà rilasciata contemporaneamente su Steam e Ubisoft Connect. Tuttavia, probabilmente avrai ancora bisogno del launcher di Ubisoft per la versione Steam.

In una lettera agli investitori, Ubisoft ha approfondito i motivi del rinvio di "Assassin's Creed Shadows". Cita esplicitamente il lento lancio di "Star Wars Outlaws". Il gioco non si è trasformato nel bestseller sperato, nonostante le recensioni positive. Gli insegnamenti tratti da questo fenomeno saranno utilizzati per migliorare l'esperienza di gioco di "Assassin's Creed Shadows". "Star Wars Outlaws" uscirà anche su Steam il 21 novembre.

Preso nella spirale negativa

Il rinvio arriva a sorpresa. Fino ad ora, i giochi di Assassin's Creed sono sempre usciti puntualmente. Ma c'erano sicuramente dei segnali d'allarme. Alla Gamescom, così come altrove, sono mancate le opportunità di toccare con mano il gioco. Pochi giorni fa, Ubisoft ha anche cancellato tutte le anteprime pianificate e la sua presenza al Tokyo Game Show.

Ubisoft non sembra sfuggire alla spirale negativa. Né lo sparatutto online "XDefiant", né "Skull and Bones", che è stato rinviato più volte, né il poco significativo "Avatar: Frontiers of Pandora" hanno generato un feedback molto positivo. Il prezzo delle azioni continua a scendere.

Se i mesi aggiuntivi saranno sufficienti a migliorare significativamente "Assassin's Creed Shadows" resta da vedere. Ma il rinvio non porterà alcun vantaggio. Nel 2025 uscirà "Ghost of Yōtei", un altro noto gioco di samurai. Il suo predecessore, "Ghost of Tsuhsima", è stato per molti l'"Assassin's Creed" con ambientazione giapponese che aspettavano da anni. Lo studio Sucker Punch potrebbe ora rubare ancora una volta gli allori a Ubisoft.