Ubisoft interrompe lo sparatutto free-to-play "XDefiant"

Ubisoft ha annunciato la fine dello sparatutto free-to-play "XDefiant". Dopo un successo iniziale con undici milioni di giocatori, il numero di giocatori attivi è diminuito drasticamente. Inoltre, lo studio principale responsabile del gioco a San Francisco verrà chiuso.

Lo sviluppatore francese di videogiochi Ubisoft ha ufficialmente annunciato che lo sparatutto free-to-play "XDefiant" verrà interrotto. Il titolo, che è stato lanciato ufficialmente solo nel maggio 2024, chiuderà definitivamente i suoi server il 3 giugno 2025.

"XDefiant", che era stato concepito come un'estensione dell'universo di Tom Clancy, non è riuscito a imporsi stabilmente sul mercato nonostante un inizio promettente con undici milioni di giocatori nelle prime cinque settimane. Secondo Insider Gaming, il numero di giocatori attivi simultaneamente su tutte le piattaforme messe insieme si sarebbe ridotto a circa 20.000.

Download disabilitati con effetto immediato

Da oggi non è più possibile scaricare il gioco o registrarsi come giocatore. Per i giocatori esistenti, tuttavia, i server rimarranno attivi fino alla fine di giugno 2025. Anche i contenuti della terza stagione saranno rilasciati come previsto. Se hai acquistato l'Ultimate Founder's Pack o hai acquistato contenuti di gioco negli ultimi 30 giorni, riceverai un rimborso completo. Secondo Ubisoft, questi rimborsi dovrebbero essere emessi automaticamente entro otto settimane da oggi.

La decisione di cancellare il progetto avrà anche conseguenze di vasta portata per lo studio di sviluppo. Lo riferisce l'insider del settore Stephen Totilo su Bluesky. La fine di "XDefiant" significa anche la fine dello studio Ubisoft di San Francisco. Lì si è svolta gran parte dello sviluppo del gioco. Si dice che circa 143 dipendenti saranno colpiti dalla chiusura dello studio di San Francisco. Un team scheletrico continuerà a supportare il gioco fino alla fine.

Ubisoft e la complessa realtà del mercato dei free-to-play

La cancellazione di "XDefiant" evidenzia le sfide del settore dei giochi free-to-play. Nonostante i grandi investimenti e le grandi aspettative, molti titoli non riescono a offrire un'esperienza di gioco sostenibile e a distinguersi dalla concorrenza. Il messaggio di Mark Rubin, produttore esecutivo di "XDefiant", suona come una lamentela a Ubisoft: le aspettative sono troppo alte e la pazienza è troppo bassa.

Il free-to-play in particolare è una strada lunga. Molti giochi free-to-play richiedono molto tempo per affermarsi e diventare redditizi. È una strada lunga a cui Ubisoft e i team che lavorano al gioco erano preparati fino a poco tempo fa. Ma sfortunatamente il viaggio è diventato troppo lungo per continuare in modo significativo. Mark Rubin

Ubisoft ha recentemente avuto problemi legali dopo aver bloccato l'accesso al gioco "The Crew" e due californiani hanno intentato una causa contro di essa. La mia collega Debbie ha riportato questo articolo: