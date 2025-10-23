Truffa via Twint: attenzione a questa semplice truffa

Per molte persone, il primo sguardo allo smartphone fa parte del risveglio. Prima ancora di iniziare la giornata, potresti controllare le notizie o le previsioni del tempo o vedere un messaggio di Twint sullo schermo. È proprio questo momento che i truffatori stanno sfruttando. L'Ufficio Federale per la Cybersicurezza (BACS) sta mettendo in guardia da una nuova truffa in cui i cybercriminali stanno cercando di catturare gli utenti di Twint in uno stato di scarsa concentrazione.

Il metodo è semplice ma efficace: la mattina presto si riceve una richiesta di pagamento con un testo dal suono innocuo come «Grazie» o «Debito di ieri». Molte persone pensano in questo momento che qualcuno voglia saldare un debito in sospeso e toccano automaticamente «Conferma». In realtà, stanno autorizzando un pagamento: il denaro non va a loro, ma ai truffatori. A seconda dell'applicazione, la nota «Claim» potrebbe non essere visualizzata in modo evidente nel messaggio.

Gli importi in gioco sono spesso inferiori: 20, 50 o 80 franchi. Di conseguenza, le transazioni non destano quasi alcun sospetto e molte delle persone colpite si rendono conto solo qualche ora dopo di essere state truffate. Le richieste provengono spesso da numeri prepagati o dall'applicazione prepagata Twint, che può essere utilizzata anche con numeri di telefono tedeschi, austriaci o del Liechtenstein. In alcuni casi, gli autori utilizzano anche immagini di profilo per suggerire una maggiore autenticità.

Fai attenzione a queste affermazioni. Controllale nella panoramica delle transazioni.

Fonte: Florian Bodoky

Se ricevi denaro tramite Twint, questo verrà semplicemente accreditato sul tuo conto. Non dovrai accettare o autorizzare nulla. Il messaggio push che ricevi è solitamente più chiaro: XY ti sta chiedendo del denaro. Gli importi spesso non sono in incrementi di cinque centesimi. Se il display mostra circa 18,99 franchi, come nel mio esempio, questo è già sospetto. Fai attenzione all'ora della richiesta. È arrivata nel cuore della notte o al mattino presto? Anche questo può essere un indicatore di un tentativo di frode. Se ti succede, segnalalo all'assistenza Twint il prima possibile.

Questa notizia sta facendo il giro del mondo.

Fonte: Cybercrimepolice.ch

Oltre a questa truffa di basso profilo, ci sono anche altri trucchi progettati per ingannare gli utenti di Twint. Ad esempio, Cybercrimepolice.ch riporta che stanno girando diversi messaggi di testo che pretendono di provenire da Twint. O con l'avvertimento che un account sarà presto bloccato o con la richiesta di dati. Si viene attirati in una chat di WhatsApp o in un falso sito web di Twint che chiede i dati per il pagamento. Se sei caduto in questa truffa, devi far bloccare le carte in questione e segnalare il caso su questo sito.

