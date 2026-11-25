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Tribunale statunitense condanna Huawei per affari con l'Iran e spionaggio

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 25.11.2026

Huawei rischia multe miliardarie: una giuria statunitense ha condannato il gruppo per violazione delle sanzioni contro l'Iran e per furto di segreti commerciali.

Un tribunale federale nello Stato di New York ha condotto un procedimento giudiziario contro Huawei e tre sue sussidiarie. Il caso riguardava il furto di segreti commerciali, la violazione delle sanzioni contro l'Iran e il riciclaggio di denaro. La giuria ha dichiarato il colosso tecnologico cinese colpevole di dieci capi d'accusa su dodici.

Affari con l'Iran e un robot nello zaino

Huawei ha condotto affari nella Repubblica Islamica dell'Iran. Per evitare di entrare in conflitto con le sanzioni contro l'Iran, Huawei ha gestito queste operazioni tramite la società Skycom. Huawei ha presentato questa azienda alle banche come un partner, il che tuttavia non corrispondeva al vero. Si trattava di una sussidiaria interamente controllata da Huawei. In questo modo, l'azienda tecnologica ha ottenuto l'accesso al sistema finanziario statunitense e, attraverso le false dichiarazioni, ha generato miliardi di dollari dalle banche. Inoltre, secondo l'accusa, Huawei ha aiutato il regime iraniano a monitorare Internet e ha fornito alle autorità telecamere con cui potevano osservare le proteste.

Inoltre, Huawei avrebbe rubato segreti commerciali. Si trattava di codice sorgente, informazioni riservate e componenti tecnici delle aziende Cisco, CNEX Labs, T-Mobile, Quintel e Fujitsu. I dipendenti di Huawei hanno inviato foto e dettagli di un robot per il test dei touchscreen di T-Mobile in Cina. In seguito, un dipendente è stato sorpreso mentre cercava di contrabbandare un componente fuori dal laboratorio all'interno di uno zaino.

Huawei ritiene le accuse infondate

Mentre il ministro della Giustizia statunitense Todd Blanche accoglie con favore il verdetto, Huawei ritiene le accuse infondate. In particolare, i casi riguardanti i segreti commerciali sarebbero state controversie legali già risolte da tempo. L'avvocato di Huawei, Brian Heberlig, ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso.

La sentenza è prevista per il 14 settembre 2027. Le multe e i risarcimenti danni potrebbero ammontare a diversi miliardi di dollari.

Immagine di copertina: Shutterstock

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