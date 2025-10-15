Novità e trend 5 1

Tolino presenta "Flip": un telecomando per girare le pagine

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 15.10.2025

Tolino amplia la sua gamma di accessori con "Flip", un telecomando per girare le pagine. Il dispositivo è stato progettato per rendere la lettura più comoda e accessibile. O semplicemente per dimostrare fino a che punto può arrivare la comodità.

Ci sono cose di cui non hai mai saputo di avere bisogno, finché non vengono annunciate. O forse ne hai bisogno? Il nuovo telecomando Bluetooth di Tolino «Flip» rientra in questa categoria. Il costo previsto è di circa 30 euro o 30 franchi svizzeri e sarà commercializzato nel novembre 2025. Il telecomando fa esattamente una cosa: gira le pagine del tuo e-book.

Sfogliare le pagine senza muovere la mano - finalmente!

Il «Flip» si collega al tuo Tolino tramite Bluetooth 5.0 e utilizza due pulsanti per girare le pagine in avanti e indietro. Sono di dimensioni diverse in modo da poterli distinguere anche al buio. O se stai mangiando patatine con la seconda mano mentre stai leggendo.

Secondo Tolino, il dispositivo è stato progettato per rendere la lettura di «ancora più comoda» e, l'aspetto più interessante, più accessibile. Infatti, le persone con difficoltà motorie possono leggere più facilmente. Per tutti gli altri, la domanda rimane: di quanta libertà di movimento ha bisogno un pollice?

Il telecomando funziona fino a 20 metri di distanza, il che sembra eccessivo anche per i lettori più ipovedenti. È alimentato da una batteria AAA, che dovrebbe durare diversi mesi. È inclusa anche una cinghia per il trasporto, in modo che il telecomando rimanga saldamente in mano.

Design e compatibilità

Ottimamente, Tolino rimane fedele al suo design familiare e sobrio: Flip è disponibile in bianco o nero, pesa circa 47 grammi e misura circa dieci centimetri di lunghezza.

Il Flip è compatibile solo con gli attuali modelli Tolino Shine 5, Shine Color e Vision Color. I dispositivi più vecchi non sono attualmente supportati. Secondo Tolino, la connessione con smartphone o tablet non è prevista, in quanto potrebbe causare malfunzionamenti, ad esempio con la tastiera a schermo.

Immagine di copertina: Tolino

