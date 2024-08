Thumby Color: clone GBA con display a colori da 0,85 pollici

Sembra un piccolo Nintendo Game Boy Advance. Ma il Thumby Color di TinyCircuits non può emulare i giochi Nintendo. La console portatile alimentata da Raspberry Pi riproduce giochi programmati in MicroPython.

Il Thumby esiste dal 2016. Una piccola console portatile che assomiglia a un Game Boy e offre un'esperienza di gioco monocromatica. Ora TinyCircuits ha presentato il suo successore. Tuttavia, non si chiama Thumby Advance, come suggerirebbe il suo aspetto a causa della somiglianza con il Game Boy Advance, ma Thumby Colour.

Il Thumby Color offre un display a colori IPS da 0,85 pollici con una risoluzione di 128 × 128 pixel.

Fonte: TinyCircuits

Per poter effettivamente giocare premendo i pulsanti, il Thumby Colour è dotato di una CPU Raspberry Pi RP2350 (150MHz Dual Cortex-M33). Questa è supportata da 520 kilobyte di RAM e 16 megabyte di memoria flash.

La scheda di sviluppo del Thumby Colour.

Fonte: TinyCircuits

Ci sono anche un display IPS a colori da 0,85 pollici (16 bit) con 128 × 128 pixel, un D-pad, pulsanti A/B, un pulsante per il menu, pulsanti a spalla e un motore rumble. Sono presenti anche un altoparlante e una porta USB-C. Quest'ultima alimenta la batteria (110 mAh) e la memoria con il software. Una carica della batteria dovrebbe durare due ore di gioco.

Misura solo 5,16 × 3 × 1,16 centimetri.

Fonte: TinyCircuits

Se vuoi dei giochi per questo, puoi cercarli su internet. C'è anche la possibilità di giocare ai videogiochi Thumby nel browser senza un palmare. Oppure puoi programmarne uno tu stesso. Puoi farlo con MicroPython nell'editor di codice gratuito del browser.

Il Thumby Colour è retrocompatibile con i giochi del suo predecessore monocromatico.

Fonte: TinyCircuits

Per il momento, il nano è "disponibile" a partire da 49 dollari USA in quattro colori esclusivamente su Kickstarter. L'anno prossimo la console sarà disponibile anche al di fuori della piattaforma di crowdfunding, ma senza la versione nera, disponibile esclusivamente durante la campagna Kickstarter al prezzo gonfiato di 75 dollari. Tieni presente che anche se il produttore ha condotto campagne di successo in passato, con Kickstarter c'è un rischio.

La versione Puple costa 49 dollari USA. L'edizione speciale nera è un'esclusiva di Kickstarter e costa 75 dollari USA.

Fonte: TinyCircuits

Se preferisci acquistare il predecessore, puoi farlo da Kickstarter. Tuttavia, non avrai a disposizione i pulsanti a spalla e il display a colori.

Il Thumby non offre colori.

Fonte: TinyCircuits

A proposito, TinyCircuits offre anche televisori di piccole dimensioni.

La TinyTV 2 non offre una connessione HDMI ed è quindi meno adatta a giocare ai videogiochi.

Fonte: TinyCircuits

Se preferisci giocare ai giochi retrò di Nintendo e co. su una piccola console portatile, vai da questa parte: