"The Last of Us": lo showrunner Neil Druckmann lascia la serie HBO

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 3.7.2025

Lo showrunner e creatore dell'universo di "The Last of Us" Neil Druckmann lascia lo show della HBO. Anche l'autrice Halley Gross lascia la serie. Le partenze sorprendono e deludono i fan dei giochi.

Neil Druckmann è l'ideatore, autore e regista dei giochi «The Last of Us». È stato anche fortemente coinvolto nello sviluppo e nella produzione dell'adattamento della serie HBO insieme a Craig Mazin («Chernobyl»). Druckmann ha annunciato in una dichiarazione ufficiale del suo studio di sviluppo Naughty Dog che si ritirerà completamente dalla serie TV.

Naughty Dog su Instagram

Druckmann scrive: «Con il completamento del lavoro sulla stagione 2 [...] è il momento giusto per me di tornare a concentrarmi completamente su Naughty Dog e sui suoi progetti futuri [...]».

In particolare, il capo dello studio si riferisce al gioco per PS5 «Intergalactic: The Heretic Prophet», che è stato presentato per la prima volta ai recenti Game Awards. Anche in questo caso Druckmann assume il ruolo di autore e regista.

Inoltre Druckmann scrive: «Co-sviluppare la serie è stato un punto culminante della carriera. È stato un onore lavorare con Craig Mazin in entrambe le stagioni [...] come produttore esecutivo, regista e autore. Sono profondamente grato per l'approccio ponderato e la dedizione che il talentuoso cast e la troupe hanno messo nell'adattamento di "The Last of Us" [...]».

Si è dimessa anche l'autrice di «The Last of Us Part II», Halley Gross. È stata fortemente coinvolta nello sviluppo della storia del secondo gioco. È stata anche autrice e produttrice della seconda stagione dell'adattamento televisivo.

Halley Gross su Instagram

Gross scrive: «Con grande attenzione e molta riflessione, ho deciso di fare un passo indietro dal mio lavoro diurno su 'The Last of Us' della HBO per fare spazio al prossimo».

Su cosa stia lavorando esattamente l'autrice non vuole rivelare il confronto con Druckmann. Tuttavia, la probabilità che i due tornino a collaborare per «Intergalactic: The Heretic Prophet» è molto alta.

I numeri degli spettatori sono in calo e i fan non sono contenti

Molte persone nella Community di «The Last of Us» sono sconvolte da questa notizia. La seconda stagione è stata accolta in modo molto negativo da alcuni fan dell'originale, in netto contrasto con la prima stagione universalmente apprezzata. Le modifiche al personaggio di Ellie sono state particolarmente criticate. Inoltre, la serie è troppo soft rispetto al materiale originale e non trasmette in modo soddisfacente la complessa storia di vendetta emotiva.

Molti fan sospettano che la seconda stagione sia stata accolta in modo negativo da alcuni fan.

Molti fan sospettano che i cambiamenti siano dovuti principalmente a Craig Mazin, il secondo showrunner e co-creatore dell'adattamento televisivo. Il sesto episodio («The Price») è considerato da molti fan il momento più emozionante della stagione. In questo episodio, Druckmann ha diretto e co-scritto la sceneggiatura con Gross (e Mazin). L'episodio più tranquillo di Joel ed Ellie sembra tratto direttamente dal gioco.

Show-Ellie non è Game-Ellie - qualcosa che a molti fan non piace della seconda stagione.

Fonte: Sky Media / HBO

Oltre alle reazioni più negative dei fan, anche i dati di ascolto non stanno andando molto bene. Mentre all'inizio della stagione erano ancora 5,3 milioni le persone che la guardavano, per il finale ne sono rimaste solo 3,7 milioni - circa il 55 percento in meno rispetto al finale della prima stagione. Un fattore importante del calo potrebbe essere stato il secondo episodio, in cui... lo sai. Tuttavia, molti fan sono convinti che il declino abbia a che fare anche con il calo della qualità dell'adattamento.

Lo stesso Mazin si è espresso anche su The Variety: «È stato un sogno creativo lavorare con Neil e dare vita a un adattamento della sua brillante opera sulla HBO. [...] Come vero fan di Naughty Dog [...] non vedo l'ora di vedere il suo prossimo gioco. Mentre lui si concentra su di esso, io continuerò a lavorare con il nostro brillante cast e la nostra troupe per offrire lo spettacolo che il nostro pubblico si aspetta».

Nella nostra Spoiler Factory - lo spoilercast di Digitec - puoi sentire cosa hanno da dire i redattori sulla seconda stagione. Puoi trovare tutte le puntate qui:

Immagine di copertina: Keystone

