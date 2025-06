Novità e trend 32 41

Telefono Trump: non è tutto oro quello che luccica

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 17.6.2025

La famiglia del Presidente degli Stati Uniti sta entrando nel settore della telefonia mobile. Ma tariffe e smartphone sono solo per i fanboy di Trump.

Come sempre, le promesse sono grandi, ma alla fine Trump Mobile è solo un rivenditore virtuale della rete mobile di T-Mobile. La cosa più eccitante del T1 d'oro è che lo smartphone sarà prodotto negli Stati Uniti per 500 dollari. Altri produttori hanno sicuramente dispositivi migliori in offerta per un prezzo inferiore.

Smartphone di fascia media con una pessima configurazione della fotocamera

Immagino che in Germania i figli del cancelliere Merz presentino improvvisamente Merz Mobile e l'M1. In Svizzera, invece, quest'anno sarebbe il turno di Keller-Sutter Mobile con il KKS1. Tuttavia, non si tratta di nepotismo o dei dilemmi che devono affrontare i capi delle autorità di regolamentazione nominati dai presidenti. Stiamo esaminando la tecnologia:

E qui il T1 è almeno parzialmente in linea con gli attuali smartphone di fascia media. Tuttavia, la configurazione della fotocamera in particolare è deludente rispetto ad alcuni dispositivi molto più economici. Penso al Nothing Phone (3a), per esempio.

Trump Mobile non fornisce alcuna informazione sull'importantissimo chipset del T1. Stanno seguendo l'esempio di Huawei. Probabilmente scopriremo di quale chip si tratta solo quando i primi dispositivi saranno in circolazione. I dati chiave più importanti che si conoscono:

6,78 pollici AMOLED a 120 hertz »- Batteria da 5000 mAh (anche se la scheda tecnica ufficiale inizialmente parlava di una fotocamera a lunga durata «5000mAh)

Camera principale da 50 megapixel

Macrocamera da 2 megapixel

Sensore di profondità da 2 megapixel

Camera frontale da 16 megapixel

12 gigabyte di RAM

256 gigabyte di spazio di archiviazione

Connessione da 3,5 mm

Android 15

Anche se sul retro del T1 sono visibili tre fotocamere, solo una è effettivamente utilizzabile. Il sensore di profondità fornisce informazioni solo per gli scatti di ritratti sfocati e le fotocamere macro con una risoluzione così bassa sono note per avere una qualità d'immagine pessima.

La ricerca è già iniziata.

È già iniziata la ricerca per scoprire quale dispositivo mobile Trump sta dorando qui. Ma finora nessuno ha trovato un dispositivo con queste specifiche. E finora c'è solo una brutta foto di Photoshop-Philipp. Non ci sono né manichini presentabili, né prototipi, né immagini del prodotto con un rendering ragionevole.

Fatto negli USA per 500 dollari

Per coloro che non sono impressionati dall'oro e da altri elementi di design - c'è davvero una causa di marchio da parte di T-Mobile? - e dallo scarso rapporto tra prezzo e scheda tecnica, puoi già versare un deposito di 100 dollari. Il T1 costa in totale 499 dollari e dovrebbe essere disponibile a partire da agosto o settembre. Tuttavia, c'è chi intuisce la prossima truffa di Trump:

Mi viene sicuramente in mente un altro smartphone d'oro che non è mai apparso:

Lo smartphone dovrebbe essere prodotto negli Stati Uniti. Tuttavia, attualmente non esistono impianti di produzione negli Stati Uniti. Possono essere creati così rapidamente? Solo il piccolo produttore Purism sta attualmente pubblicizzando la produzione di uno smartphone negli Stati Uniti. Tuttavia, lo smartphone Linux Librem 5 costerà 2.000 dollari, un prezzo nettamente superiore a quello del suo predecessore di produzione cinese, disponibile a 800 dollari. Per un hardware che era cool nel 2014.

Se il progetto avrà successo, il Librem 5 costerà 2.000 dollari, ovvero molto di più del suo predecessore cinese, disponibile a 800 dollari.

Se avrà successo con la produzione negli Stati Uniti, sarà interessante vedere se Trump Mobile sarà altrettanto aperto sull'origine dei suoi componenti come Purism.

47,45 dollari non sono un buon affare

Trump Mobile offre solo la tariffa «Il Piano 47» per 47,45 dollari al mese. Questa tariffa prevede chiamate illimitate, anche internazionali, e messaggi di testo, oltre a 20 gigabyte di dati. In quanto operatore di rete mobile virtuale (MVNO), l'azienda utilizza la rete T-Mobile negli Stati Uniti. Tuttavia, l'offerta è non interessante. Con Mint Mobile, Metro e US Mobile, tra gli altri, ci sono diversi MVNO sulla rete T-Mobile con tariffe più vantaggiose.

Trump Mobile preferisce affidarsi a uno smartphone stampato da un produttore in California invece che a un proprio dispositivo per pubblicizzare le tariffe.

A proposito, i 47,45 dollari non sono un piano commerciale calcolato a tavolino, ma un'attrazione per i fan del 45° e 47° presidente degli Stati Uniti, che acquistano anche molto altro merchandising per i fan.

