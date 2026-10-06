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Technics EAH-A1000: Il nuovo fiore all'occhiello ha del liquido nel driver

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 6.10.2026

Technics porta per la prima volta il fluido magnetico dei suoi auricolari in una cuffia over-ear. L'EAH-A1000 è dotato di una firma sonora precisa e di una batteria da 90 ore. Al prezzo di 449 franchi o euro.

Il produttore audio Technics lancia il suo nuovo fiore all'occhiello over-ear, l'EAH-A1000. La filiale di Panasonic integra nel modello una nuova tecnologia di driver, finora disponibile solo nelle cuffie in-ear. Si basa su un liquido. Il successore dell'EAH-A800 costa 449 franchi o euro.

Liquido tra bobina e magnete

Al centro c'è il driver da 40 millimetri di nuova concezione. Tra la bobina mobile e il magnete si trova un liquido con proprietà magnetiche, un cosiddetto ferrofluido. Technics non rivela l'esatta composizione, ma afferma che mantiene la bobina nella sua traiettoria verticale e impedisce un'inclinazione laterale dei driver. In questo modo, Technics mira a evitare il più possibile le distorsioni durante l'ascolto della musica. Il produttore ha già applicato questo principio alle cuffie cablate EAH-TZ700.

La membrana integrata è composta in gran parte da fibra di carbonio. Per l'anello che collega la membrana del driver al telaio, Technics ricicla la tecnologia del suo altoparlante interno SB-R1: la Symmetrical Surround Technology (SST).

Technics ha inoltre dichiarato di voler ottenere una firma sonora che «non sovraespona singole gamme di frequenza». Di conseguenza, il deflettore delle cuffie è costruito in modo particolarmente piatto per smorzare le riflessioni attorno al driver e mantenere in equilibrio i bassi e i medi.

Batteria da 90 ore e codec lossless

L'EAH-A1000 trasmette tramite Bluetooth 6.0 con LE Audio e supporta Auracast. Supporta inoltre il Multipoint (fino a tre dispositivi contemporaneamente) e i codec SBC, AAC, LDAC e LC3. Puoi collegare le cuffie anche tramite cavo USB-C. L'app ospita un equalizzatore a 8 bande e una funzione Dolby Atmos con headtracking.

Per la cancellazione del rumore, il produttore integra quattro microfoni per lato. In questo modo, l'ANC si adatta al rumore ambientale e alla vestibilità delle cuffie, consentendo una cancellazione del rumore adattiva. È presente anche una modalità trasparenza. Durante le chiamate, filtri basati sull'intelligenza artificiale dovrebbero tenere lontano il rumore ambientale e il voice-beamforming dovrebbe dirigere la voce il più direttamente possibile verso i microfoni.

Con l'ANC attivo, la batteria dura tra le 40 e le 45 ore a seconda del codec, secondo il produttore. Senza ANC, si arriva fino a 90 ore. La funzione di ricarica rapida offre quattro ore aggiuntive di musica dopo 15 minuti di ricarica.

L'EAH-A1000 di Technics sarà consegnato a partire dalla fine di ottobre.

Immagine di copertina: Tecnica

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