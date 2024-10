Tech love episodio 225: mini Mac Mini, Apple Intelligence, 20 anni di GTA San Andreas e WoW, CoD: Black Ops 6

I Mac diventano più veloci, più piccoli e anche più economici. L'Apple Intelligence raggiunge la Svizzera. "GTA San Andreas" e "World of Warcraft" festeggiano il loro 20° anniversario e noi ci rallegriamo della nostalgia.

Apple ha presentato nuovi iMac più veloci, piccoli Mac Mini e MacBook Pro più convenienti. Siamo entusiasti, ma ci chiediamo se alcune scelte di design non siano state azzeccate. L'intelligenza artificiale di Apple arriva in Svizzera, ma solo in inglese. Non è ancora la più intelligente, ma ha approcci interessanti. Poi guardiamo al 2004, quando sono apparsi due giochi monumentali: "GTA San Andreas" e "World of Warcraft", che hanno conquistato il mondo e i nostri cuori.

"Come un drago: l'intelligenza artificiale di Apple arriva in Svizzera, ma solo in inglese.

"Like a Dragon: Yakuza" è una nuova serie di Amazon Prime incentrata sull'iconica serie di videogiochi giapponese. Sfortunatamente, non riesce a catturare l'atmosfera speciale dell'originale.

Anche le opinioni su "Dragon Age The Veilguard" sono discordanti. Il quarto capitolo della serie di giochi di ruolo apre nuove strade. D'altra parte, la campagna di "Call of Duty: Black Ops 6" potrebbe essere la sorpresa dell'anno. È una delle migliori che la serie abbia mai prodotto.

Temi

[00:02:18]

Nuovi Mac

[00:15:30] Apple Intelligence provata

[00:31:43] 20 anni di "GTA San Andreas" e "World of Warcraft"

[00:53:48] Suggerimento per la serie: "Like a Dragon: Yakuza"

[01:04:31] Suggerimento per il gioco 1: "Dragon Age The Veilguard"

[01:17:04] Consigli di gioco 2: "CoD: Black Ops 6"

