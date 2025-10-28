"Tattile" Microsoft Teams: Una nuova funzione segnala chi è in ufficio

Novità e trend
di Domagoj Belancic
A partire da dicembre, Microsoft intende introdurre in Teams una funzione che riconosce se i dipendenti sono in ufficio. Questo solleva delle preoccupazioni.
Microsoft ha intenzione di espandere la piattaforma Teams aggiungendo una funzione controversa. Si tratta di riconoscere se i dipendenti si trovano effettivamente in ufficio. A partire da dicembre 2025, Teams sarà in grado di determinare automaticamente il luogo di lavoro in base alla connessione Wi-Fi.
La nuova funzione si chiama «Work Location Detection». Non appena il tuo laptop o un altro dispositivo si connette alla rete aziendale definita, Teams imposta automaticamente la posizione di lavoro in «ufficio» o nel rispettivo edificio.
Microsoft giustifica l'espansione con la volontà di supportare forme di lavoro ibride e di creare maggiore trasparenza su chi sta lavorando in loco. Questo potrebbe essere utile per pianificare le riunioni, ad esempio. Allo stesso tempo, Microsoft sottolinea che la funzione è disattivata per impostazione predefinita e può essere attivata solo con il consenso dei dipendenti.
Gli esperti criticano però il fatto che l'innovazione potrebbe essere percepita anche come una forma di sorveglianza, come ha dichiarato lo studio legale Härting a Heise. Le aziende potrebbero utilizzare questa funzione per monitorare il comportamento dei dipendenti che lavorano da casa. In Europa, in particolare, è necessario verificare la conformità di questa funzione con le leggi sulla protezione dei dati.
«Tom's Guide» e altri portali ipotizzano che la nuova funzione renderà impossibile questo trucco. Ad esempio, la nuova funzione potrebbe controllare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC del router per garantire la posizione del dispositivo funzionante. Tuttavia, questo non è stato confermato.
I team possono già determinare il luogo di lavoro in base al nome del Wi-Fi. Se il nome del Wi-Fi (il cosiddetto SSID) corrisponde al nome del Wi-Fi aziendale, viene visualizzato lo stato «In ufficio». Dopo la pandemia, alcune aziende hanno utilizzato questo metodo per verificare se i dipendenti sono effettivamente in ufficio. Amazon, ad esempio, come scrive il blog «Tom's Guide». Per ingannare i loro superiori, i dipendenti hanno semplicemente rinominato la loro WLAN privata. Questo era sufficiente per ingannare i team.
