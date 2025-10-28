Shutterstock
"Tattile" Microsoft Teams: Una nuova funzione segnala chi è in ufficio

Florian Bodoky
28.10.2025
A partire da dicembre, Microsoft intende introdurre in Teams una funzione che riconosce se i dipendenti sono in ufficio. Questo solleva delle preoccupazioni.

Microsoft ha intenzione di espandere la piattaforma Teams aggiungendo una funzione controversa. Si tratta di riconoscere se i dipendenti si trovano effettivamente in ufficio. A partire da dicembre 2025, Teams sarà in grado di determinare automaticamente il luogo di lavoro in base alla connessione Wi-Fi.

Come funziona il controllo

?

La nuova funzione si chiama «Work Location Detection». Non appena il tuo laptop o un altro dispositivo si connette alla rete aziendale definita, Teams imposta automaticamente la posizione di lavoro in «ufficio» o nel rispettivo edificio.

Microsoft giustifica l'espansione con la volontà di supportare forme di lavoro ibride e di creare maggiore trasparenza su chi sta lavorando in loco. Questo potrebbe essere utile per pianificare le riunioni, ad esempio. Allo stesso tempo, Microsoft sottolinea che la funzione è disattivata per impostazione predefinita e può essere attivata solo con il consenso dei dipendenti.

Protezione dei dati e diritto del lavoro: potrebbe essere difficile in Europa

Gli esperti criticano però il fatto che l'innovazione potrebbe essere percepita anche come una forma di sorveglianza, come ha dichiarato lo studio legale Härting a Heise. Le aziende potrebbero utilizzare questa funzione per monitorare il comportamento dei dipendenti che lavorano da casa. In Europa, in particolare, è necessario verificare la conformità di questa funzione con le leggi sulla protezione dei dati.

Il workaround «» sarà bloccato?

«Tom's Guide» e altri portali ipotizzano che la nuova funzione renderà impossibile questo trucco. Ad esempio, la nuova funzione potrebbe controllare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC del router per garantire la posizione del dispositivo funzionante. Tuttavia, questo non è stato confermato.

Florian Bodoky
