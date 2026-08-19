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Tasto Copilot: Nuova icona in arrivo – la tastiera mostra ancora quella vecchia

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 19.8.2026

Nelle versioni di anteprima di Edge e Microsoft 365 è apparsa una nuova icona di Copilot. I laptop attuali potrebbero presto avere un tasto AI obsoleto.

Edge e Microsoft 365 hanno mostrato una nuova icona Copilot più piatta nelle versioni di anteprima – apparentemente una fuga di notizie accidentale che Microsoft ha rimosso poco dopo. Finora è stato ufficialmente confermato che in futuro non ci saranno più diverse app, ma solo una app "Microsoft Copilot". E che la versione unificata riceverà una nuova icona. Il lancio dovrebbe iniziare ad agosto.

Microsoft

Il tasto Copilot è stato introdotto all'inizio del 2024 sui nuovi laptop Windows – spesso in sostituzione del tasto Ctrl destro o del tasto del menu contestuale. L'obiettivo era un accesso rapido all'assistente AI. Tuttavia, la maggior parte degli utenti è probabilmente infastidita dal nuovo tasto imposto. Le scorciatoie abituali con il tasto di controllo destro non funzionavano più. E comunque: chi, al di fuori del marketing Microsoft, ha bisogno di un tasto extra per avviare un'app AI?

Inoltre, Microsoft ha annunciato in documenti aggiornati che un aggiornamento, più avanti nel 2026, consentirà finalmente la riassegnazione del tasto Copilot. Gli utenti potranno scegliere tra il tasto Ctrl destro, il menu contestuale o un'app.

Chi vuole eliminare il tasto già oggi, può riavere il tasto di controllo destro solo con software di terze parti. Lo strumento gratuito NoCopilotKey, ad esempio, lo rende possibile. Al massimo, puoi dare un nuovo look al tasto fisico con un adesivo o un pennarello.

Immagine di copertina: Martin Jud

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