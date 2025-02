Novità e trend 10 1

Tactix 8: è l'orologio Garmin più stabile fino ad oggi

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 13.2.2025

Lo smartwatch multisport di Garmin è ora disponibile in due misure e con funzioni aggiuntive per le immersioni e le escursioni con uno zaino grande. La lunga durata della batteria è considerata eccezionale.

Il nuovo Garmin Tactix 8 viene annunciato come uno "smartwatch tattico multisport" con parole marziali. In effetti, l'orologio ha preinstallato la "funzione Applied Ballistics (AB) Ultralite Solver", che supporta i tiri a lunga distanza. Esiste anche una modalità speciale per cui lo schermo può essere letto solo con un dispositivo di visione notturna e per il resto rimane invisibile.

Ma questo non deve scoraggiarti, perché il nuovo modello è interessante anche se non fai parte dell'esercito o sei un guerriero o un cacciatore per hobby. La maggior parte delle funzioni sono interessanti per chiunque sia spesso in giro e magari in condizioni difficili.

Quindi il Tactix 8 è probabilmente l'orologio più robusto di Garmin: ha pulsanti in metallo conduttivi e inamovibili che non presentano aperture a rischio acqua, una nuova protezione per i sensori sul lato, una lunetta in titanio e un vetro zaffiro antigraffio. Il produttore ha testato l'orologio per la resistenza al calore, agli urti e all'acqua secondo gli standard militari statunitensi.

Nuove dimensioni, nuovo hardware

Fino ad ora il Tactix era disponibile in due versioni, ma solo in una taglia. Garmin continua a offrire le varianti con e senza celle solari con un quadrante di 51 millimetri. Se scegli una taglia in meno, cioè un orologio da 47 millimetri, dovrai fare a meno dell'energia del sole.

La nuova generazione del Tactix è disponibile per la prima volta in due misure.

Fonte: Garmin

Questo ha un impatto diretto sulla durata della batteria. Tuttavia, la versione piccola senza celle solari dovrebbe comunque durare fino a 16 giorni in modalità smartwatch. Con il supporto della luce solare, il produttore indica fino a 48 giorni per la versione grande, ipotizzando di indossare l'orologio all'aperto per tre ore al giorno in determinate condizioni di luce. Tra l'altro, si dice che le celle forniscano fino al 50 percento di energia in più rispetto al suo predecessore. Il tipo di schermo è diverso.

Anche il tipo di schermo è diverso: c'è un touchscreen Amoled o un display always-on con tecnologia memory-in-pixel e una lente per la ricarica solare.

Per la prima volta, il Tactix è dotato di altoparlante e microfono. Ciò significa che non solo potrai effettuare chiamate e ascoltare messaggi vocali, ma anche utilizzare i comandi vocali. I più importanti possono essere richiamati anche senza una connessione internet.

In aria, a terra e ora anche sott'acqua

Per la prima volta, il Tactix 8 è adatto anche alle immersioni. Può essere utilizzato fino a 40 metri sott'acqua, registra la posizione in cui entri e esci dall'acqua e offre una navigazione subacquea con una bussola speciale. È disponibile anche una modalità apnea per le immersioni senza bombola di aria compressa e timer speciali per le immersioni subacquee. L'orologio può essere utilizzato anche sott'acqua utilizzando i pulsanti. Come in precedenza, il modello offre anche funzioni speciali per piloti e paracadutisti e può quindi essere utilizzato ovunque.

Il Tactix è ora adatto anche alle immersioni.

Fonte: Garmin

C'è anche un profilo di attività aggiuntivo chiamato "Rucking". Qui puoi inserire anche il peso dello zaino che stai portando con te, sia che si tratti di un bagaglio per un'escursione o di una zavorra per l'allenamento. Il carico aggiuntivo viene quindi preso in considerazione per valutare meglio lo sforzo fisico.

Oltre a tutte le funzioni per gruppi target molto specifici, lo smartwatch è in grado di svolgere anche attività quotidiane molto banali: ad esempio i pagamenti contactless tramite Garmin Pay, lo streaming di musica tramite Spotify e Co. o la risposta alle chiamate.

E non vengono tracciate solo le immersioni o il paracadutismo, ma anche lo sci in vacanza o una normale corsetta serale. Sono disponibili anche allenamenti animati per il cardio, lo yoga o il pilates direttamente sullo schermo dell'orologio, nel caso in cui tu abbia bisogno di rilassarti dopo tutte le avventure all'aria aperta.

Il prezzo ufficiale di vendita del Garmin Tactix 8 parte da 1399 franchi per la versione da 47 millimetri. Gli orologi più grandi costano 1499 franchi, indipendentemente dal fatto che si scelga il modello con schermo AMOLED o quello con celle solari. È in corso di definizione la data in cui il Tactix sarà disponibile nel nostro negozio.

Immagine di copertina: Garmin

