Taara Beam costruisce collegamenti ottici di dati a 25 Gbit/s per reti mesh urbane

Martin Jud

L'azienda di Alphabet Taara sta ampliando il suo portafoglio di prodotti ottici wireless. Lightbridge ha già permesso di collegare i terreni difficili per anni e ora il proiettore è destinato a densificare le reti intermedie. Il sistema funziona con segnali luminosi direzionali nella gamma del vicino infrarosso.

Taara viaggia da anni con Lightbridge. Questa tecnologia collega i luoghi in cui le infrastrutture convenzionali non funzionano a causa della topografia o dei costi. Supera fiumi, valli o altri ostacoli con ponti radio ottici e funziona come un ponte radio, solo con la luce invece che con le onde radio. Il proiettore è un prodotto che non si concentra più sulle lunghe distanze, ma sulla densificazione delle reti intermedie. Taara lo sta posizionando come elemento costitutivo per le strutture mesh urbane, per gli operatori che vogliono collegare rapidamente i luoghi senza dover scavare o aspettare le autorizzazioni radio.

Lightbridge colma le lunghe distanze, proiettore densifica le reti urbane: Il grafico mostra come i due sistemi formino una rete ottica comune.

Trasmissione ottica dei dati senza fibre ottiche

Il proiettore utilizza la luce direzionale nella gamma del vicino infrarosso, utilizzata anche nelle fibre ottiche, ma senza la fibra. Secondo Taara, la connessione dovrebbe raggiungere velocità fino a 25 gigabit al secondo e funzionare su distanze fino a dieci chilometri. La latenza rimane bassa perché il sistema funziona direttamente da punto a punto. Il proiettore viene installato sui tetti, sui tralicci o sulle infrastrutture esistenti nel giro di poche ore. Taara utilizza una tecnologia che permette di raggiungere una velocità di 25 gigabit al secondo e di lavorare fino a dieci chilometri di distanza.

Taara utilizza una nuova piattaforma fotonica come base. Trasferisce il controllo della luce a un modulo basato sul silicio che non ha parti mobili e può essere allineato elettronicamente.

Stabilità attraverso una rete urbana

Beam non è destinato ai clienti finali, ma come componente di backhaul per gli operatori che vogliono densificare le loro reti urbane e connettere otticamente i nodi tra loro, per esempio.

Le connessioni ottiche hanno bisogno di una visione chiara. Anche un uccello, il braccio di una gru o una foglia possono interrompere il fascio di luce. Questo sarebbe un problema in una classica configurazione punto-punto. In una rete, la connessione perde qualità solo per un momento prima di trovare automaticamente un altroché. I dati saltano al nodo successivo che ha una visuale libera. In questo modo, la rete assorbe brevi cadute e rimane stabile.

