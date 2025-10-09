Synology allenta i vincoli delle unità per i modelli NAS 2025 Plus

Novità e trend
UNAS 2 e 4: Ubiquiti offre NAS per i backup privati
di Jan Johannsen
Synology consente nuovamente di utilizzare HDD e SSD SATA di produttori terzi per i modelli NAS 2025 Plus. Le unità SSD M.2 rimangono bloccate. Resta da vedere cosa ci riserverà il 2026.
Con DSM 7.3, Synology sta introducendo il tiering dei dati, nuove funzioni di sicurezza e la collaborazione supportata dall'intelligenza artificiale, oltre al supporto delle unità rilassate.
«2025 Plus Series» non è uno standard tecnico. Si tratta di un ciclo di prodotti con una data di scadenza. Synology si riferisce a tutti i modelli Plus rilasciati nel 2025, come il DS925+. Solo questi ultimi beneficiano per il momento di una politica di riduzione delle unità. A partire dal 9 ottobre 2025, non è chiaro cosa accadrà ai modelli futuri. Synology scrive: "Non è possibile che i modelli Plus siano stati rilasciati nel 2025".
Synology scrive: «Per offrire agli utenti una maggiore flessibilità, le DiskStation Plus, Value e J (anno di modello 2025) con DSM 7.3 supportano l'uso di unità di terze parti» e «La creazione di pool di archiviazione e cache basati su M.2 richiede ancora le unità elencate nella lista di compatibilità.».
Synology offre i propri HDD e SSD - con una garanzia, ma senza un limite di prezzo. I modelli spesso costano molto di più rispetto alle varianti identiche di Seagate, Toshiba o WD. Tecnicamente, le differenze sono minime. Ciò che conta è il rilascio. E questo è un punto di forza per Synology.
Ho analizzato quanto possa essere costoso - e quanto poco NAS possa essere un NAS - nella mia recensione del DS925+:
Il prezzo degli HDD può variare dal 12 al 50 percento. A seconda della capacità scelta dal rivenditore e del prezzo corrente. Nel caso degli SSD M.2, che sono ancora bloccati per i modelli 2025 Plus, a volte il prezzo può essere superiore di circa il 200 percento rispetto alla concorrenza.
Se Synology cambierà davvero rotta o se si limiterà a frenare per un breve periodo sarà chiaro nel 2026.
Se possiedi un NAS della serie Plus del 2025, puoi nuovamente utilizzare dischi rigidi da 3,5"e SSD SATA da 2,5"di produttori terzi. Synology tecnicamente li consente, anche se il database di compatibilità elenca ancora solo unità Synology. Tuttavia, è possibile creare pool di archiviazione, creare volumi e salvare dati, anche con Seagate, WD o Toshiba. Ciò che non è ancora possibile fare sono le unità SSD M.2.
