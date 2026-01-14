Novità e trend 34 21

Swiss e Lufthansa non consentono più di utilizzare un powerbank a bordo

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 14.1.2026

Il Gruppo Lufthansa sta rendendo più severe le regole per i powerbank. È ancora possibile portare a bordo un massimo di due batterie di questo tipo, mentre è vietato l'uso in volo. Le regole sono complicate a livello internazionale.

Dal 15 gennaio, in Swiss, Lufthansa e Co. si applicheranno regole più severe per i powerbank. La regola si applica a tutte le compagnie aeree del gruppo, comprese Edelweiss e Austrian Airlines, ad esempio. Anche altre compagnie hanno inasprito le regole.

È vietato l'uso di powerbank

La regola più importante per chi viaggia con powerbank e altri dispositivi elettronici: Assicurati di controllare le norme vigenti sul sito web della compagnia aerea prima di partire. Questo vale anche per eventuali voli in coincidenza con altre compagnie aeree.

Le seguenti regole saranno applicate per il Gruppo Lufthansa a partire dal 15 gennaio:

Uso vietato: Non è più possibile utilizzare powerbank a bordo. Ciò significa che non potrai né alimentare un dispositivo né caricare il powerbank stesso tramite l'alimentatore dell'aereo. L'unica eccezione è rappresentata dall'utilizzo per alimentare un dispositivo medico essenziale.

Due pezzi e dimensioni limitate: Sono consentiti al massimo due powerbank a persona. Un powerbank può avere una capacità massima di 100 wattora (Wh). La capacità è stampata sulla batteria e può essere letta lì. Non è determinante la specifica in milliampereora (mAh), spesso utilizzata, ma quella in Wh.

Nel bagaglio a mano: I powerbank devono essere trasportati nel bagaglio a mano. Non possono più essere riposte nella cappelliera, ma solo sotto il sedile, sul corpo o nella tasca del sedile.

Le informazioni esatte per tutti i dispositivi elettronici, le batterie e i powerbank sono disponibili sotto questo link.

Riduzioni in tutto il mondo

Lo scorso anno si sono verificati diversi incidenti che hanno coinvolto powerbank in fiamme durante i voli. Le compagnie aeree di tutto il mondo stanno quindi rafforzando le norme. Singapore Airlines, ad esempio, ha vietato l'uso di powerbank durante i voli nell'aprile del 2025. Cathay Pacific, Emirates, Qatar Airways ed Etihad hanno seguito l'esempio nel corso dell'anno scorso.

Le compagnie aeree statunitensi stanno adottando una normativa più severa.

Le compagnie aeree statunitensi sono attualmente ancora più generose per quanto riguarda l'uso a bordo. In alcuni casi, tuttavia, i dispositivi possono essere caricati solo in modo aperto e visibile e non possono essere riposti nel bagaglio.

Le regole sui voli nazionali cinesi sono ancora più severe. Dall'estate del 2025 sono ammessi solo powerbank con certificazione CCC. La «China Compulsory Certification» (CCC) è l'equivalente cinese della nostra «Conformité Européenne» (CE).

Il simbolo CCC nella riga inferiore, con il logo CE in alto.

Il problema: l'etichetta CCC manca su quasi tutti i powerbank venduti in Europa. Anche i produttori cinesi come Xiaomi ne sono sprovvisti sui modelli destinati all'esportazione. Inoltre, poiché il regolamento non è in vigore da molto tempo, la produzione non si è ancora convertita. Di conseguenza, solo pochi dispositivi sono disponibili con il CCC, come ad esempio questi modelli presenti nel nostro negozio secondo il produttore.

