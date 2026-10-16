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Steam rende le cose più semplici per i cacciatori di obiettivi e organizza i traguardi

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 16.10.2026

Basta con l'elenco disordinato dei risultati su Steam: in futuro ci saranno panoramiche migliori e una separazione tra gioco principale, espansioni ed eventi.

Con l'ultimo obiettivo sbloccato, la barra di avanzamento del tuo gioco preferito su Steam raggiunge finalmente il 100 percento. Una sensazione soddisfacente! Ma poi esce un DLC, una nuova stagione o degli obiettivi stagionali per un evento di Halloween che non ti interessa. E zac: il tuo profilo non mostra più il 100 percento.

Questo cambierà presto. Steam ha annunciato una revisione degli obiettivi. In futuro, gli sviluppatori potranno suddividere gli obiettivi dei loro giochi in set separati per il gioco principale (blu) e per i contenuti aggiuntivi (viola). Puoi già vederlo in alcuni giochi, come «Forza Horizon 5» e «Euro Truck Simulator 2».

Anche «PowerWash Simulator 2» presenta già diversi set.

Per i giochi senza set di obiettivi, la pagina degli achievement rimane invariata per il momento. Attualmente, il sistema di set è in fase di beta test. L'annuncio di Steam contiene un elenco di giochi che supportano già il nuovo sistema. A proposito, Steam non chiama più i giochi con il 100 percento di avanzamento «giochi perfetti», ma li definisce semplicemente «completati».

Set diversi per il gioco base e i contenuti aggiuntivi

La nuova pagina di panoramica degli obiettivi mostra separatamente quanti achievement sono disponibili nel gioco base e nei contenuti aggiuntivi. Ogni set ha la sua barra di avanzamento. Se raggiungi il 100 percento in un set, questo viene contrassegnato come completato. I singoli obiettivi sono visualizzati in elenchi a scomparsa. Questo è di enorme aiuto se vuoi procedere in modo strutturato nella caccia agli obiettivi.

Oltre alla suddivisione in gioco principale e DLC, secondo Steam gli studi hanno molta libertà: «Portal 2», ad esempio, non ha contenuti aggiuntivi e suddivide gli obiettivi del gioco base in single player e multiplayer. Questa è un'ottima notizia per chi gioca esclusivamente da solo o con altri: in questo modo puoi completare il gioco anche se non ami determinati stili di gioco. Qui, tuttavia, la palla passa agli studi di sviluppo. È possibile solo se effettuano la suddivisione dei set di conseguenza.

Inoltre, gli sviluppatori possono anche archiviare i loro set. Questo è utile per gli obiettivi stagionali offerti solo per un periodo limitato, come per gli eventi di anniversario. Se completi un set di questo tipo, verrà visualizzato nel tuo profilo. Chi non ha partecipato, invece, non vedrà il set nell'elenco degli obiettivi ancora da completare.

Immagine di copertina: Debora Pape

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