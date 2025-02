Novità e trend 20 3

Steam introduce avvisi per i giochi Early Access non aggiornati

Nuovi avvisi su Steam ti mostrano se un gioco Early Access è ancora in lavorazione o se l'ultimo aggiornamento risale a più di un anno fa. Tuttavia, la funzione non è ancora completamente sviluppata.

Valve ha introdotto una nuova funzione per la sua piattaforma di gioco Steam che avvisa gli utenti dei giochi ad accesso anticipato che non vengono aggiornati da tempo. Questa misura ha lo scopo di aiutare gli utenti a prendere decisioni d'acquisto informate e ad evitare delusioni quando i giochi potrebbero essere stati abbandonati.

Il nuovo avviso appare per i titoli ad accesso anticipato che non ricevono aggiornamenti da più di dodici mesi. L'avviso informa gli utenti su quanto tempo è passato dall'ultimo aggiornamento del gioco. Questa trasparenza ha lo scopo di evitare che l'utente spenda soldi per giochi che potrebbero non essere più sviluppati.

Utile, ma non ancora completamente sviluppato

Questo sembra molto utile e un cambiamento positivo. Tuttavia, la funzione non sembra essere ancora pienamente sviluppata. Un esempio è il gioco "Heartbound". Secondo la nuova funzione di avviso di Steam, questo gioco non riceve aggiornamenti da 13 mesi.

Dopo otto anni senza aggiornamenti, il gioco è stato probabilmente abbandonato dagli sviluppatori.

Interessante, tuttavia, è la presenza di una nota di aggiornamento di gennaio nella Community del gioco e un riferimento a una patch rilasciata il 1° febbraio: due chiari segni di attività. Questo dimostra che la funzione di avviso non sempre riflette l'attuale stato di sviluppo di un gioco, soprattutto se gli aggiornamenti vengono rilasciati solo nelle versioni beta. Valve deve ancora lavorare su questo aspetto. Deve essere chiaro cosa si intende esattamente per aggiornamento.

Un altro esempio più appropriato è il gioco "Cavern Kings". È stato rilasciato nel 2014, ma non ha ricevuto aggiornamenti per più di otto anni. Si può dire che il gioco è stato abbandonato dagli sviluppatori.

L'estensione del browser SteamDB offre la visualizzazione degli aggiornamenti per tutti i giochi

Oltre a questa nuova funzionalità, l'estensione del browser SteamDB offre un'utile aggiunta: tra le altre cose, questa estensione mostra la data dell'ultimo aggiornamento per tutti i giochi, fornendo un ulteriore livello di trasparenza. SteamDB ha fornito un riferimento a questo aspetto tramite Bluesky. L'estensione aggiunge anche dei link a SteamDB su varie pagine di Steam e permette di visualizzare i prezzi più bassi registrati, il numero di giocatori contemporanei e altre utili statistiche.

Con l'estensione per browser SteamDB ottieni alcune utili informazioni aggiuntive.

L'introduzione di questi nuovi avvisi e l'utilizzo dell'estensione per il browser SteamDB sono passi avanti verso una migliore esperienza utente su Steam.

Solo l'anno scorso mi sono reso conto che molti dei giochi presenti nella mia lista dei desideri erano completamente obsoleti a causa delle nuove norme sulla classificazione per età. Questa normativa si applica esplicitamente alla Germania. A partire dal 15 novembre 2024, tutti i giochi dovranno riportare una classificazione in base all'età, sia da parte dell'USK (Ente per l'Autoregolamentazione del Software di Intrattenimento) sia da parte dell'indagine sui contenuti integrata in Steam. In alternativa, saranno bloccati.

Anche a me il gioco "Cavern Kings" non viene visualizzato. Ricevo il messaggio di errore: "Si è verificato un errore durante l'elaborazione della tua richiesta: Questo prodotto non è attualmente disponibile nel tuo paese".

