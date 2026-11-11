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Starlink Mini 2: quattro ore e mezza di internet senza presa di corrente

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 11.11.2026

Con il Mini 2, Starlink introduce per la prima volta un'antenna satellitare portatile con router Wi-Fi integrato e una batteria sostituibile. Quest'ultima ha un'autonomia fino a 4,5 ore.

La prima versione dello Starlink Mini era un'antenna satellitare portatile con router Wi-Fi integrato, ma senza batteria. Se volevi usarla in viaggio, dovevi collegarla a una presa di corrente o a un power bank. Il Mini 2 cambia le cose: è dotato di una propria batteria rimovibile. Questa ha una capacità di 71 Wh e dovrebbe durare fino a 4,5 ore. Il dispositivo si ricarica tramite USB-C a 60 watt; un alimentatore è incluso nella confezione.

Finalmente con batteria.

Fonte: SpaceX

Il Mini 2 è interessante per chiunque abbia bisogno di Internet in mobilità, ad esempio in campeggio. Funziona anche durante gli spostamenti, come sul tetto di un camper o sul ponte di una barca.

Con uno spessore di 2,3 centimetri, il Mini 2 è decisamente più sottile del suo predecessore. La superficie di base è di 31,4 x 26,3 centimetri. Pesa 1,6 chilogrammi con la batteria. Il router integrato ora trasmette secondo lo standard Wi-Fi 6 (invece del Wi-Fi 5) e dovrebbe coprire fino a 167 metri quadrati. Non è presente una porta Ethernet; la connessione avviene esclusivamente tramite Wi-Fi. L'involucro è protetto contro la polvere e l'immersione temporanea secondo lo standard IP67.

Il terminale per Internet satellitare non offre una porta LAN, è possibile solo il Wi-Fi.

Fonte: SpaceX

Negli Stati Uniti, il Mini 2 può essere preordinato da subito su invito. I primi dispositivi dovrebbero essere consegnati a metà dicembre. Il prezzo è di 999 dollari USA, incluso un abbonamento annuale per dati illimitati. Si tratta di un prezzo di lancio per i primi beta tester. Una batteria di ricambio costa 50 dollari USA. Per il solo dispositivo senza abbonamento è emerso un prezzo di 249 dollari USA, ma non è ancora stato confermato ufficialmente. Non è ancora chiaro quando il Mini 2 arriverà in Europa. Puoi registrarti per ricevere una notifica sul sito web di Starlink.

Immagine di copertina: SpaceX

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