Starlink Mini 2: quattro ore e mezza di internet senza presa di corrente
Con il Mini 2, Starlink introduce per la prima volta un'antenna satellitare portatile con router Wi-Fi integrato e una batteria sostituibile. Quest'ultima ha un'autonomia fino a 4,5 ore.
La prima versione dello Starlink Mini era un'antenna satellitare portatile con router Wi-Fi integrato, ma senza batteria. Se volevi usarla in viaggio, dovevi collegarla a una presa di corrente o a un power bank. Il Mini 2 cambia le cose: è dotato di una propria batteria rimovibile. Questa ha una capacità di 71 Wh e dovrebbe durare fino a 4,5 ore. Il dispositivo si ricarica tramite USB-C a 60 watt; un alimentatore è incluso nella confezione.
Il Mini 2 è interessante per chiunque abbia bisogno di Internet in mobilità, ad esempio in campeggio. Funziona anche durante gli spostamenti, come sul tetto di un camper o sul ponte di una barca.
Con uno spessore di 2,3 centimetri, il Mini 2 è decisamente più sottile del suo predecessore. La superficie di base è di 31,4 x 26,3 centimetri. Pesa 1,6 chilogrammi con la batteria. Il router integrato ora trasmette secondo lo standard Wi-Fi 6 (invece del Wi-Fi 5) e dovrebbe coprire fino a 167 metri quadrati. Non è presente una porta Ethernet; la connessione avviene esclusivamente tramite Wi-Fi. L'involucro è protetto contro la polvere e l'immersione temporanea secondo lo standard IP67.
Negli Stati Uniti, il Mini 2 può essere preordinato da subito su invito. I primi dispositivi dovrebbero essere consegnati a metà dicembre. Il prezzo è di 999 dollari USA, incluso un abbonamento annuale per dati illimitati. Si tratta di un prezzo di lancio per i primi beta tester. Una batteria di ricambio costa 50 dollari USA. Per il solo dispositivo senza abbonamento è emerso un prezzo di 249 dollari USA, ma non è ancora stato confermato ufficialmente. Non è ancora chiaro quando il Mini 2 arriverà in Europa. Puoi registrarti per ricevere una notifica sul sito web di Starlink.
La mia musa ispiratrice si trova ovunque. Quando non la trovo, mi lascio ispirare dai miei sogni. La vita può essere vissuta anche sognando a occhi aperti.
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