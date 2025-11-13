Novità e trend 12 2

Stampante tascabile per la action cam "Ace Pro 2" di Insta360

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 13.11.2025

Di solito usi le action cam per condividere i video sui social media o con gli amici. Ora puoi usare la "Ace Pro 2" anche come fotocamera istantanea con stampe fisiche.

Il produttore di action cam Insta360 ha presentato tre nuovi bundle con la sua videocamera premium 8K «Ace Pro 2». Oltre alla videocamera, contengono vari accessori, alcuni dei quali sono nuovi. La sorpresa più grande tra i nuovi accessori è una mini-stampante. Insta360 la descrive come la prima stampante fotografica istantanea per una action cam. Ti permette di condividere le tue impressioni alla vecchia maniera: sotto forma di foto analogica.

La stampante tascabile a batteria comunica via Bluetooth con «Ace Pro 2». Non è compatibile con altre videocamere.

Foto di alta qualità da tre pollici

Le stampe hanno una dimensione massima di 54 × 72 millimetri, che corrisponde a una diagonale di tre pollici. La qualità di stampa è di 300 dpi. La stampante utilizza il processo di sublimazione: Non utilizza né inchiostro né toner, ma uno speciale rivestimento di carta fotografica. La stampante utilizza il calore per applicare i coloranti direttamente sulle fibre della carta.

Il risultato deve essere di alta qualità e resistente all'umidità, alla polvere e alla luce del sole. Questo processo è ampiamente utilizzato nelle stampanti fotografiche, come la Polaroid Hi-Print o la Canon Selphy.

Usa la mini stampante per realizzare stampe istantanee delle tue foto.

Fonte: Insta360

Il dispositivo include un cassetto con dieci fogli di carta fotografica. Ulteriori cassette devono essere acquistate separatamente al prezzo di dodici euro. La carta originale è etichettata con il logo «Ace Pro 2» sul bordo non stampabile di uno dei lati stretti.

Fotocamera istantanea per la street photography

La mini-stampante è inclusa nel bundle «Flash Print» ed è disponibile anche separatamente, ma solo esclusivamente sul sito web del produttore. Secondo il produttore, il bundle è rivolto a «trend setter, giovani creativi e studenti».

Comprende anche la stampante Flash Print.

Comprende anche il modulo «Xplorer Pro Grip» con il quale è possibile trasformare «Ace Pro 2» nello strumento definitivo per la fotografia di strada» secondo il produttore «. Si tratta di una custodia opzionale con un'impugnatura laterale che permette di tenere la fotocamera in mano in modo più sicuro. L'alloggiamento offre anche i controlli classici come il controllo dello zoom e la ghiera delle impostazioni, oltre a una batteria integrata. L'alloggiamento utilizza l'interfaccia USB-C della videocamera per queste funzioni.

Il modulo «Xplorer Pro Grip» aggiunge diversi elementi di controllo e opzioni di connessione alla videocamera.

Fonte: Insta360

Puoi anche collegare la mini stampante all'alloggiamento e utilizzare «Ace Pro 2» come una classica fotocamera istantanea. Tuttavia, questo non è necessario.

Altre informazioni sui nuovi bundle sono disponibili qui.

Immagine di copertina: Insta360

