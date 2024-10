"Squid Game": David Fincher progetta uno spin-off statunitense per Netflix

David Fincher, noto per capolavori dark come "Seven" e "Zodiac", si sta avventurando in "Squid Game": Il regista sta progettando uno spin-off in lingua inglese della serie di successo di Netflix.

Mentre i fan sono ancora in attesa della seconda stagione di "Squid Game", l'universo della fortunata serie Netflix sembra già espandersi. Niente meno che i film "Seven" e "The Social Network" si dice che David Fincher stia lavorando a un'interpretazione in lingua inglese, che è ambientata nello stesso universo dell'originale sudcoreano, ma non è un remake o un sequel diretto.

Che cosa esattamente Fincher sta facendo?

Cosa abbia in mente esattamente Fincher non è ancora chiaro. L'unica cosa certa è che la serie sarà il suo prossimo grande progetto per il 2025. Lo riporta l'affidabilissima rivista di settore Deadline.

Dopo "House of Cards": Fincher e Netflix con una nuova serie di successo?

Sarebbe la prima estensione romanzata in lingua inglese dell'universo di "Squid Game". Netflix ha già cercato di sfruttare la popolarità della serie per raggiungere un pubblico ancora più ampio con il reality show "Squid Game: The Challenge" e con il progetto di un adattamento per videogiochi. Ma la serie di Fincher potrebbe essere il primo "vero" spin-off che davvero approfondisce l'oscura storia del divario sociale che separa la serie originale dalla mera glorificazione della violenza.

Retroscena Spoiler Talk: Squid Game è solo un grande hype o una critica? di Luca Fontana

Questo si addice a David Fincher: "Squid Game" intreccia elementi socio-critici con giochi di suspense, ed è proprio questo tipo di sfaccettature oscure che conosciamo da Fincher, che ha già creato thriller come "The Game", "Zodiac", "Gone Girl" o "Mindhunter" hanno dimostrato la sua affinità con gli abissi psicologici.

Il fatto che Fincher sia un regista di successo, non è un caso.

Il fatto che Fincher e Netflix formino da tempo una squadra forte dovrebbe essere ben noto: infatti, come regista dei primi due episodi e produttore esecutivo dei restanti episodi di "House of Cards", è stato determinante per la rapida ascesa di Netflix nei primi anni 2010. Ha inoltre diretto e prodotto altre serie Netflix come "Mindhunter" e "Love, Death & Robots". Si può quindi affermare che quando Fincher e Netflix si uniscono, il pubblico si troverà di fronte a una vera e propria sorpresa.

Anche se Netflix non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale, Deadline ha appreso che la storia sarà ambientata negli Stati Uniti e sarà scritta dallo sceneggiatore britannico Dennis Kelly. Kelly è noto soprattutto per la serie "Utopia" - e se "Squid Game" si adatta al contesto americano nella sua interpretazione, potrebbe catapultare la critica sociale della serie originale in una nuova dimensione occidentale.