Spot+Scrub AI: Dyson osa tornare in auge con i robot aspirapolvere

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 17.11.2025

Dyson lancia Spot+Scrub AI, un nuovo robot aspirapolvere sul mercato. È sorprendentemente economico e imita le ricette di successo della concorrenza.

Finora i robot aspirapolvere di Dyson non sono stati una storia di successo. Con il Dyson 360 Vis Nav, ad esempio, lanciato quasi esattamente due anni fa, l'azienda inglese ha dichiarato: "Non abbiamo bisogno di spazzoloni, una stazione base è anche superflua - e una telecamera è sufficiente per la navigazione, l'illuminazione è sufficiente per la navigazione: Non abbiamo bisogno di spazzoloni, una stazione base è anche superflua - e una fotocamera è sufficiente per la navigazione, gli scanner lidar sono sopravvalutati.

Il risultato: recensioni poco positive.

Il risultato: pessime recensioni da parte dei tester, valutazioni mediocri da parte della Community - e un prezzo ai massimi livelli. Ora tutto è destinato a cambiare con il Dyson Spot+Scrub AI, che è stato annunciato nei dettagli.

Per la prima volta con rullo e stazione di aspirazione

Oh meraviglia: il nuovo modello ha integrato tutto ciò che due anni fa era superfluo, secondo Dyson. Il robot è dotato di un rullo umido che si pulisce da solo e lava il pavimento con acqua fresca. C'è anche una stazione di aspirazione e pulizia in cui vengono depositati polvere e sporcizia e il mocio viene pulito e asciugato con acqua calda.

E sì, Dyson ha integrato tutto ciò che è superfluo rispetto agli anni precedenti.

Ebbene sì, Dyson non si affida più solo a una fotocamera con riconoscimento delle immagini supportato dall'AI per la navigazione; è stato integrato anche uno scanner lidar. Il produttore promette che il robot è in grado di orientarsi facilmente, di evitare gli ostacoli e anche i calzini e le feci del cane.

Lo Spot+Scrub AI è in grado di fare tutto ciò che la concorrenza di Dreame, Roborock o Ecovacs ha in programma da almeno uno o due anni.

Il nuovo robot aspirapolvere Dyson ha una stazione di aspirazione.

Fonte: Dyson

Rilevamento automatico dello sporco con l'AI

Almeno Dyson sta dando il proprio marchio. Mentre la concorrenza di solito aspira la polvere in un sacchetto, Spot+Scrub AI ha un sistema senza sacchetto simile a quello utilizzato negli aspirapolvere senza filo. Lo sporco e le particelle finiscono in un contenitore chiuso. Il meccanismo di apertura richiede solo una mano.

Il robot utilizza una telecamera e un sistema di controllo della temperatura.

Il robot utilizza una telecamera e l'intelligenza artificiale per riconoscere 200 tipi di sporco e oggetti. L'intelligenza artificiale di Spot+Scrub non solo pulisce una volta i liquidi versati, come la salsa di soia e la salsa di pomodoro, ma si muove avanti e indietro in modo indipendente fino a quando non è tutto finito. Questo è un vantaggio rispetto ai modelli della concorrenza che non puliscono lo sporco così pesante.

Come per gli aspirapolvere senza fili, un laser verde illumina il pavimento del robot. In questo modo la polvere e lo sporco sono ancora più facili da vedere, non solo per gli occhi umani, ma anche per la telecamera di Spot+Scrub AI. Questo dovrebbe migliorare ulteriormente il processo di pulizia.

Mancano però alcune caratteristiche di altri modelli di punta: il Dyson non supera le soglie alte e il mocio non viene coperto quando il robot si sposta sui tappeti.

L'AI Spot+Scrub sembra piuttosto convenzionale, ma potrebbe guadagnare punti con un buon rilevamento dello sporco.

Fonte: Dyson

Prezzo incredibilmente modesto

Lo Spot+Scrub AI sarà lanciato in molti paesi europei a dicembre. In Svizzera il robot non arriverà prima dell'anno prossimo, ma non è ancora stata fissata una data di inizio precisa.

Il prezzo nella zona euro è di 999 euro. Si tratta di un prezzo nettamente inferiore rispetto ai modelli di punta della concorrenza, che hanno un prezzo di 1.200 euro e oltre. Anche il suo predecessore, il Dyson 360 Vis Nav, costava 300 euro in più.

Potrà Dyson fare finalmente centro con i robot? Dipende molto da come le funzioni pubblicizzate funzionano effettivamente nell'uso quotidiano. Ad esempio, se il rilevamento dello sporco è significativamente migliore rispetto alla concorrenza, questo potrebbe essere un grande punto a favore che compensa facilmente la mancanza di funzioni.

Immagine di copertina: Dyson

