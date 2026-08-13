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Spotify dichiara guerra agli artisti IA

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 13.8.2026

Spotify etichetterà i profili degli artisti generati dall'IA a partire da metà settembre. Saranno anche banditi dai consigli degli algoritmi.

I contenuti AI sulle piattaforme di streaming non sono più un'eccezione. Servizi come Spotify sono letteralmente inondati di canzoni generate dall'AI, a volte da profili di artisti composti solo da AI. Martedì, Spotify in una dichiarazione pubblica ha chiarito: vogliamo cambiare qualcosa. A partire da metà settembre, i profili di artisti generati dall'AI riceveranno un badge "AI Persona". Quindi, in pratica, un'etichetta che indica che l'artista in questione non è un essere umano, ma solo AI.

Spotify concede un termine per l'"autodenuncia"

Dall'11 agosto, gli artisti hanno la possibilità di dichiararsi come progetto AI. Parallelamente, Spotify controlla anche i profili, inizialmente quelli con una portata particolarmente elevata, cioè un gran numero di follower.

Se a un profilo viene assegnato il badge "AI", vedrai nel banner del profilo se l'artista lo ha dichiarato autonomamente o meno. Chi è stato inserito senza richiesta verrà informato e potrà difendersi o confermare il tutto. Successivamente, anche gli utenti potranno segnalare profili sospetti.

Per i non esperti è difficile distinguere – l'algoritmo aiuterà presto

Per gli ascoltatori è sempre più difficile distinguere tra canzoni di artisti umani e prodotti dell'intelligenza artificiale. Che si tratti di un essere umano con una chitarra o di un LLM con un plugin di riverbero, il suono è sempre più simile. Finora, nemmeno l'algoritmo ha fatto distinzioni. I profili AI venivano consigliati in "Discover Weekly", "Release Radar" e nella radio di Spotify.

Questo sta per cambiare: non appena un profilo viene contrassegnato come AI Persona, scompare da tutte le raccomandazioni editoriali e personalizzate. Dopodiché, dovrai cercare tu stesso le canzoni corrispondenti, se vuoi ascoltarle nonostante l'AI. L'algoritmo escluderà i profili AI.

Tuttavia: si tratta solo dell'identità, non della produzione. Se una persona reale utilizza strumenti AI in studio, ciò è ancora consentito. L'esclusione dell'algoritmo si applica solo alle canzoni puramente composte dall'AI.

Cosa fanno le altre piattaforme?

Spotify, con le sue misure, è in buona compagnia di altre piattaforme di streaming, anche se gli svedesi sono un po' in ritardo rispetto ai concorrenti. La linea più dura contro i contenuti AI è adottata da Qobuz e Bandcamp. Quest'ultimi vietano i contenuti AI e li rimuovono completamente dalla loro piattaforma. Qobuz vieta i contenuti AI a seconda della fonte o li demonetizza. Ciò significa che l'uploader non può più guadagnarci. Vengono anche rimossi dall'algoritmo. Anche Deezer nega le royalties per gli upload AI e li esclude dall'algoritmo. Su Tidal e YouTube Music c'è un'etichettatura, in parte demonetizzazione e un divieto di imitazione di artisti reali. Apple Music, invece, è più permissiva. C'è un'etichettatura come contenuto AI, ma nessuna ulteriore misura.

Immagine di copertina: Spotify

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