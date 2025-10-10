Novità e trend 5 0

Spin-off di "Game of Thrones": il primo trailer mostra il cuore di Westeros

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 10.10.2025

HBO mostra un nuovo lato di Westeros nel nuovo spin-off di "Game of Thrones". Un lato in cui i cavalieri non solo combattono, ma credono anche nell'onore, nell'amicizia e nell'umanità. Queste sono le storie di Dunk e Egg.

George R. R. Martin ha intrapreso una nuova missione secondaria. E chi l'avrebbe mai detto: non ha nulla a che fare con la conclusione della sua missione principale: «Finire di scrivere The Winds of Winter». Invece, l'autore di «A Song of Ice and Fire» sta tornando a Westeros con un altro «spin-off di Game of Thrones». HBO ha pubblicato il primo trailer di «A Knight of the Seven Kingdoms»:

Questa volta non si tratta di draghi, giochi di potere o massacri, ma di cavalieri, onore e, beh, probabilmente una decapitazione o due. Ma prima di tutto...

Un piccolo cavaliere, un grande sogno

Al suo fianco: Egg, il suo scudiero impertinente, che in seguito si scoprirà essere nientemeno che Aegon V Targaryen, futuro re e bisnonno di Daenerys. Non è uno spoiler, comunque, non preoccuparti. Nei libri è chiaro dopo poche pagine. Il divertimento non sta nel chi sia Egg, ma nel come un ragazzino impertinente possa diventare un re - e quale ruolo possa aver avuto un certo Aemon Targaryen in tutto ciò.

Sembra tutto molto epico, e lo è, ma in un modo piacevolmente concreto e pieno di speranza: invece di intrighi e regicidi, si parla di onore cavalleresco, amicizia, differenze di classe e semplicemente di rimanere una brava persona in un mondo pieno di perfidia e tradimenti. È proprio per questo che molti fan amano le storie di «A Knight of the Seven Kingdoms» ancora di più di «A Song of Ice and Fire».

Le storie sono state pubblicate in tre novelle tra il 1998 e il 2010: «The Hedge Knight», «The Sworn Sword» e «The Mystery Knight». Complessivamente, il totale delle tre novelle è di circa 400 pagine, un numero gestibile per gli standard di George R. R. Martin. La serie sta ora adattando la prima di queste storie e mira a raggiungere lo stesso tono leggermente malinconico ma pieno di speranza.

Westeros prende di nuovo vita

E sì, il trailer mostra esattamente quello che ci si aspetta: tornei medievali, un pizzico di malinconia, un po' di spada e la sensazione che Westeros stia tornando in vita. Solo un po' più piccolo e più umano del solito. Il lancio è previsto per il 18 gennaio 2026, probabilmente su Sky Show in questo paese.

Nel frattempo, noi non possiamo fare a meno di pensare al futuro.

Nel frattempo, possiamo solo sperare che Martin non inizi un'altra sidequest prima di aver finalmente finito di scrivere quei maledetti libri.

Oppure, come probabilmente direbbe Dunk: «Un cavaliere può sognare.»

