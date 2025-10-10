Spin-off di "Game of Thrones": il primo trailer mostra il cuore di Westeros

UE Boom 4
HBO mostra un nuovo lato di Westeros nel nuovo spin-off di "Game of Thrones". Un lato in cui i cavalieri non solo combattono, ma credono anche nell'onore, nell'amicizia e nell'umanità. Queste sono le storie di Dunk e Egg.
George R. R. Martin ha intrapreso una nuova missione secondaria. E chi l'avrebbe mai detto: non ha nulla a che fare con la conclusione della sua missione principale: «Finire di scrivere The Winds of Winter». Invece, l'autore di «A Song of Ice and Fire» sta tornando a Westeros con un altro «spin-off di Game of Thrones». HBO ha pubblicato il primo trailer di «A Knight of the Seven Kingdoms»:
Questa volta non si tratta di draghi, giochi di potere o massacri, ma di cavalieri, onore e, beh, probabilmente una decapitazione o due. Ma prima di tutto...
Al suo fianco: Egg, il suo scudiero impertinente, che in seguito si scoprirà essere nientemeno che Aegon V Targaryen, futuro re e bisnonno di Daenerys. Non è uno spoiler, comunque, non preoccuparti. Nei libri è chiaro dopo poche pagine. Il divertimento non sta nel chi sia Egg, ma nel come un ragazzino impertinente possa diventare un re - e quale ruolo possa aver avuto un certo Aemon Targaryen in tutto ciò.
Sembra tutto molto epico, e lo è, ma in un modo piacevolmente concreto e pieno di speranza: invece di intrighi e regicidi, si parla di onore cavalleresco, amicizia, differenze di classe e semplicemente di rimanere una brava persona in un mondo pieno di perfidia e tradimenti. È proprio per questo che molti fan amano le storie di «A Knight of the Seven Kingdoms» ancora di più di «A Song of Ice and Fire».
Le storie sono state pubblicate in tre novelle tra il 1998 e il 2010: «The Hedge Knight», «The Sworn Sword» e «The Mystery Knight». Complessivamente, il totale delle tre novelle è di circa 400 pagine, un numero gestibile per gli standard di George R. R. Martin. La serie sta ora adattando la prima di queste storie e mira a raggiungere lo stesso tono leggermente malinconico ma pieno di speranza.
E sì, il trailer mostra esattamente quello che ci si aspetta: tornei medievali, un pizzico di malinconia, un po' di spada e la sensazione che Westeros stia tornando in vita. Solo un po' più piccolo e più umano del solito. Il lancio è previsto per il 18 gennaio 2026, probabilmente su Sky Show in questo paese.
Nel frattempo, noi non possiamo fare a meno di pensare al futuro.
Nel frattempo, possiamo solo sperare che Martin non inizi un'altra sidequest prima di aver finalmente finito di scrivere quei maledetti libri.
Oppure, come probabilmente direbbe Dunk: «Un cavaliere può sognare.»
Sono un appassionato di colonne sonore dei film e ciò si sposa perfettamente con la mia passione per il cinema.
La nuova serie si basa sulla serie di racconti di Martin «Un cavaliere dei Sette Regni», che si svolge circa 100 anni prima di «Game of Thrones» e quindi circa 80 anni dopo «House of the Dragon». Parla di Ser Duncan l'Alto (Dunk), un giovane cavaliere idealista senza titolo né fortuna, che viaggia per le terre come cavaliere di siepe - un cavaliere senza signore.
Le persone dietro la produzione HBO sono Ira Parker e George R. R. Martin stesso, con quest'ultimo molto più coinvolto questa volta rispetto alle ultime stagioni di «Game of Thrones» o più recentemente alla seconda stagione di «House of the Dragon». La prima stagione del nuovo spin-off sarà composta da sei episodi, diretti da Owen Harris («Black Mirror: San Junipero») e Sarah Adina Smith («Hanna»). Le riprese si sono svolte in Irlanda del Nord, dove era ambientata la serie originale.
