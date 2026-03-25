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Sora sta per finire: OpenAI stacca a sorpresa la spina alla sua AI video

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 25.3.2026

Sora, l'applicazione di intelligenza artificiale video di OpenAI, ha avuto un grande successo e ha assicurato all'azienda un investimento di un miliardo di euro da parte di Disney. Il servizio è stato interrotto pochi mesi dopo.

E' finita per l'app di video AI Sora. A proposito di X, il servizio, che come ChatGPT fa parte di OpenAI, ha annunciato a sorpresa che l'app e l'API per gli sviluppatori non saranno presto più disponibili. I dettagli seguiranno più avanti.

Che cos'è Sora? L' annuncio di Sora ha avuto luogo nel febbraio 2024 e ha fatto scalpore. Sora è in grado di creare video AI di alta qualità con semplici richieste di testo. Nel dicembre 2024, il servizio è stato lanciato come parte dei livelli di abbonamento a ChatGPT «Plus» e «Pro». Nel settembre 2025 è stata rilasciata la versione migliorata Sora 2 e un'app con un feed video simile a TikTok contenente solo video generati dall'intelligenza artificiale.

Questo solleva delle domande. Solo a dicembre il Gruppo Disney ha investito un miliardo di dollari in Sora e ha firmato un contratto triennale per il rilascio di 200 personaggi Disney su licenza da utilizzare nei video generati dall'intelligenza artificiale di Sora. Ora questa offerta non sembra più concretizzarsi.

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Perché Sora è stato cancellato?

OpenAI non ha ancora commentato i motivi. Nonostante l'enorme successo di ChatGPT, l'azienda è alle prese con problemi finanziari. All'inizio di dicembre, il CEO Sam Altman aveva già chiesto ai suoi dipendenti di migliorare il prodotto principale ChatGPT perché la concorrenza di Google e Anthropic stava guadagnando terreno. Nel febbraio 2026, l'annuncio che ChatGPT avrebbe presenterà annunci pubblicitari - una misura che l'amministratore delegato Sam Altman aveva sempre rifiutato come ultima risorsa per il finanziamento.

Qualche giorno fa è stato annunciato che OpenAI stava lavorando a una riorganizzazione strategica. L'azienda vuole concentrarsi maggiormente sulle sue competenze chiave ChatGPT e sulle soluzioni aziendali. Il consiglio di amministrazione sta quindi discutendo su quali altre aree possono essere depotenziate.

Ora sembra aver colpito Sora. A questo potrebbe aver contribuito anche un'analisi costi-benefici: Sora è costoso da gestire, poiché la creazione di video richiede un'enorme potenza di calcolo. Tuttavia, il team di Sora verrà mantenuto e si concentrerà su «simulando il mondo reale per far progredire la robotica destinata a supportare le persone in compiti concreti e fisici», come dice un portavoce.

Immagine di copertina: OpenAI/Sora

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