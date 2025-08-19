Novità e trend 6 16

Sony presenta la nuova tastiera e il nuovo mouse da gioco

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 19.8.2025

Sony offre già cuffie e monitor per il gioco con il nome di INZONE. Ora il produttore giapponese sta ampliando il suo portafoglio con il Mouse-A e la tastiera KBD-H75, tra gli altri.

Competizione per il Logitech G Pro X Superlight 2: Sony lancia un promettente mouse da gioco con il Mouse-A. Anche la tastiera KBD-H75 fa molto bene sulla carta per essere un modello di debutto - purtroppo non con il layout CH per il momento. Il produttore sta rinnovando le cuffie H9: con le H9 II, Sony è riuscita a trovare il giusto equilibrio tra cuffie da gioco e cuffie per tutti i giorni.

INZONE Mouse-A

Il confronto con il Pro X Superlight 2 non è casuale: il Mouse-A sembra molto simile. Tuttavia, il nuovo modello di Sony è leggermente più corto e notevolmente più leggero. Pesa circa 48 grammi rispetto ai 60 grammi del mouse Logitech. Ho già avuto modo di tenere il mouse in mano e l'ho trovato estremamente comodo. Il fatto che sia leggermente più corto del Pro X Superlight 2 è comodo per chi gioca ai videogiochi con una presa ad artiglio o con le dita.

La forma del Mouse-A ricorda quella del Pro X Superlight 2.

Fonte: Sony

Per il sensore viene utilizzato un Pixart 3950IZ personalizzato. Offre fino a 30.000 punti per pollice (DPI), che indicano quanti pixel salta il cursore quando il mouse viene spostato di un pollice. Il sensore offre 750 pollici al secondo (IPS), che indica la velocità con cui è possibile muovere il mouse affinché il sensore riconosca comunque i movimenti con precisione. L'accelerazione di 70G, ovvero la velocità con cui il sensore è in grado di rilevare l'avvio e l'arresto dei movimenti, si colloca nella stessa fascia. Il sensore è quindi all'avanguardia e non lascia nulla a desiderare. Anche la frequenza di polling di 8000 Hertz, ossia il numero di volte al secondo in cui il mouse invia un segnale al PC, è al passo con i tempi.

Mouse Nuovo CHF 159.– Sony Inzone Mouse-A Senza fili, Cablato

Sony si affida agli interruttori ottici. Il vantaggio degli interruttori ottici rispetto a quelli meccanici è che non hanno un ritardo di rimbalzo. Si tratta del millisecondo che impiega un interruttore meccanico per tornare alla sua posizione originale. Un altro vantaggio di questo tipo di interruttori è che non si verificano doppi clic accidentali.

Come opzioni di connessione, Sony offre il wireless tramite dongle a 2,4 GHz o il cavo con USB-C sul lato del mouse. La batteria dovrebbe durare fino a 90 ore. Il mouse si configura tramite il software INZONE Hub.

INZONE KBD-H75

Mi è stato permesso di provare brevemente anche la KBD-H75. Da appassionato di tastiere, posso dire che Sony fa molte cose bene. Avrei preferito un po' più di elasticità durante la digitazione. La guarnizione di montaggio, ovvero il modo in cui è costruita la tastiera, produce un suono piacevole, ma la cedevolezza è decisamente scarsa.

Il design della KBD-H75 è semplice.

Fonte: Sony

Grazie agli interruttori magnetici con attivazione regolabile, una frequenza di polling di 8000 Hertz e l'alloggiamento in alluminio, la tastiera in 75-percent-form-factor offre caratteristiche contemporanee e un'ottima fattura. Per i giocatori è presente la funzione Rapid Trigger, che permette di premere velocemente i tasti.

Tastiera Nuovo CHF 279.– Sony Inzone KBD-H75 US, Cablato

Personalmente, mi piace particolarmente il design di «» , che è adulto per gli standard di gioco. La tastiera è dotata di illuminazione RGB, ma non sembra sovraccarica di fronzoli come di solito accade per le periferiche da gioco. La tastiera è personalizzabile con l'INZONE Hub.

INZONE H9 II

Questa linearità caratterizza anche la seconda versione delle cuffie H9. Nessun marchio eccessivo, archetto decentrato o altro. Dal punto di vista visivo, le H9 II potrebbero anche passare per un driver quotidiano. Non c'è da stupirsi, visto che adotta anche le caratteristiche del modello top di gamma WH-1000XM6. Come il driver.

Le cuffie sono meno ingombranti di quelle di altri produttori.

Fonte: Sony

Ma non è tutto: è meno ingombrante della maggior parte delle cuffie da gioco ed è estremamente leggera, con i suoi 260 grammi. Quando le provi per la prima volta, ti sentirai molto a tuo agio. La cancellazione del rumore è presente, così come l'audio spaziale a 360 gradi. Il microfono è flessibile, staccabile e offre anche la cancellazione del rumore.

Cuffie da gaming Nuovo CHF 319.– Sony Inzone H9 II Senza fili, Cablato Cuffie da gaming Nuovo CHF 319.– Sony Inzone H9 II Senza fili, Cablato

Le cuffie si collegano via cavo tramite USB-C, cavo audio da 3,5 mm o in modalità wireless tramite dongle da 2,4 GHz o Bluetooth LE Audio. La batteria dura fino a 30 ore e può essere utilizzata mentre è in carica. Come le altre periferiche INZONE, si configura con il software «Hub».

Mouse mats, cuffie da gioco in-ear e nuovi colori per le cuffie esistenti

Sono nuovi anche due tappetini per mouse. Entrambi offrono una superficie di 48 x 40 centimetri e bordi cuciti. Tuttavia, hanno spessori diversi.

Tappetino mouse Nuovo CHF 89.– Sony Inzone MAT F L Tappetino mouse Nuovo CHF 59.– Sony Inzone MAT D L

Con il modello E9, Sony amplia il suo assortimento di cuffie da gioco con un auricolare cablato. Più recentemente, le già disponibili cuffie da gioco H3 sono ora disponibili anche in bianco.

Cuffie da gaming Nuovo CHF 139.– Sony Inzone E9 Cablato

Immagine di copertina: Sony

Mi piace questo articolo! A 6 persone piace questo articolo







