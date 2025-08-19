Sony presenta la nuova tastiera e il nuovo mouse da gioco

Sony Inzone Mouse-A
Senza fili, Cablato
Sony offre già cuffie e monitor per il gioco con il nome di INZONE. Ora il produttore giapponese sta ampliando il suo portafoglio con il Mouse-A e la tastiera KBD-H75, tra gli altri.
Competizione per il Logitech G Pro X Superlight 2: Sony lancia un promettente mouse da gioco con il Mouse-A. Anche la tastiera KBD-H75 fa molto bene sulla carta per essere un modello di debutto - purtroppo non con il layout CH per il momento. Il produttore sta rinnovando le cuffie H9: con le H9 II, Sony è riuscita a trovare il giusto equilibrio tra cuffie da gioco e cuffie per tutti i giorni.
Il confronto con il Pro X Superlight 2 non è casuale: il Mouse-A sembra molto simile. Tuttavia, il nuovo modello di Sony è leggermente più corto e notevolmente più leggero. Pesa circa 48 grammi rispetto ai 60 grammi del mouse Logitech. Ho già avuto modo di tenere il mouse in mano e l'ho trovato estremamente comodo. Il fatto che sia leggermente più corto del Pro X Superlight 2 è comodo per chi gioca ai videogiochi con una presa ad artiglio o con le dita.
Per il sensore viene utilizzato un Pixart 3950IZ personalizzato. Offre fino a 30.000 punti per pollice (DPI), che indicano quanti pixel salta il cursore quando il mouse viene spostato di un pollice. Il sensore offre 750 pollici al secondo (IPS), che indica la velocità con cui è possibile muovere il mouse affinché il sensore riconosca comunque i movimenti con precisione. L'accelerazione di 70G, ovvero la velocità con cui il sensore è in grado di rilevare l'avvio e l'arresto dei movimenti, si colloca nella stessa fascia. Il sensore è quindi all'avanguardia e non lascia nulla a desiderare. Anche la frequenza di polling di 8000 Hertz, ossia il numero di volte al secondo in cui il mouse invia un segnale al PC, è al passo con i tempi.
Sony si affida agli interruttori ottici. Il vantaggio degli interruttori ottici rispetto a quelli meccanici è che non hanno un ritardo di rimbalzo. Si tratta del millisecondo che impiega un interruttore meccanico per tornare alla sua posizione originale. Un altro vantaggio di questo tipo di interruttori è che non si verificano doppi clic accidentali.
Come opzioni di connessione, Sony offre il wireless tramite dongle a 2,4 GHz o il cavo con USB-C sul lato del mouse. La batteria dovrebbe durare fino a 90 ore. Il mouse si configura tramite il software INZONE Hub.
Mi è stato permesso di provare brevemente anche la KBD-H75. Da appassionato di tastiere, posso dire che Sony fa molte cose bene. Avrei preferito un po' più di elasticità durante la digitazione. La guarnizione di montaggio, ovvero il modo in cui è costruita la tastiera, produce un suono piacevole, ma la cedevolezza è decisamente scarsa.
Grazie agli interruttori magnetici con attivazione regolabile, una frequenza di polling di 8000 Hertz e l'alloggiamento in alluminio, la tastiera in 75-percent-form-factor offre caratteristiche contemporanee e un'ottima fattura. Per i giocatori è presente la funzione Rapid Trigger, che permette di premere velocemente i tasti.
Personalmente, mi piace particolarmente il design di «» , che è adulto per gli standard di gioco. La tastiera è dotata di illuminazione RGB, ma non sembra sovraccarica di fronzoli come di solito accade per le periferiche da gioco. La tastiera è personalizzabile con l'INZONE Hub.
Questa linearità caratterizza anche la seconda versione delle cuffie H9. Nessun marchio eccessivo, archetto decentrato o altro. Dal punto di vista visivo, le H9 II potrebbero anche passare per un driver quotidiano. Non c'è da stupirsi, visto che adotta anche le caratteristiche del modello top di gamma WH-1000XM6. Come il driver.
Ma non è tutto: è meno ingombrante della maggior parte delle cuffie da gioco ed è estremamente leggera, con i suoi 260 grammi. Quando le provi per la prima volta, ti sentirai molto a tuo agio. La cancellazione del rumore è presente, così come l'audio spaziale a 360 gradi. Il microfono è flessibile, staccabile e offre anche la cancellazione del rumore.
Sony Inzone H9 II
Senza fili, Cablato
Sony Inzone H9 II
Senza fili, Cablato
Le cuffie si collegano via cavo tramite USB-C, cavo audio da 3,5 mm o in modalità wireless tramite dongle da 2,4 GHz o Bluetooth LE Audio. La batteria dura fino a 30 ore e può essere utilizzata mentre è in carica. Come le altre periferiche INZONE, si configura con il software «Hub».
Sono nuovi anche due tappetini per mouse. Entrambi offrono una superficie di 48 x 40 centimetri e bordi cuciti. Tuttavia, hanno spessori diversi.
Sony Inzone MAT F
L
Sony Inzone MAT D
L
Con il modello E9, Sony amplia il suo assortimento di cuffie da gioco con un auricolare cablato. Più recentemente, le già disponibili cuffie da gioco H3 sono ora disponibili anche in bianco.
