Novità e trend 3 0

Sony lancia un programma beta per testare i giochi della PS5 e semplifica le prove

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 5.3.2025

D'ora in poi basterà una sola registrazione al nuovo programma beta di Sony per ricevere automaticamente gli inviti alle prove beta disponibili. Oltre ai giochi per PS5, il programma include anche nuove funzioni e interfacce utente nell'app Playstation.

Molti giochi e funzionalità vengono inizialmente sottoposti alla prova della Community prima del rilascio o di aggiornamenti importanti. In questo modo gli studi di sviluppo ricevono un feedback prezioso che aiuta a correggere i bug o ad adattare le funzionalità in tempo utile. Questo vale anche per i giochi Playstation e per le funzioni software della Playstation 5. Sony ha lanciato il programma beta, un servizio che ti permette di partecipare facilmente alle prove beta.

Basta registrarsi gratuitamente al programma una volta e riceverai via e-mail gli inviti alle prove a cui potrai partecipare. In precedenza, dovevi registrarti individualmente per ogni prova.

Il programma beta è consigliato se vuoi dare un'occhiata in anteprima ai nuovi giochi e alle nuove funzionalità e se sei disposto a fornire un feedback agli sviluppatori. Secondo Sony, non si tratta solo di beta per i giochi per PS5 e PC, ma anche di nuove funzionalità per PS5, l'app Playstation e il sito playstation.com. Ad esempio, potrebbe esserti chiesto di valutare il design e la facilità d'uso del sito web o dell'app.

Restrizioni del programma beta

Sony afferma nell'annuncio che la partecipazione al programma non implica automaticamente l'invito a tutte le prove. L'azienda inviterà solo il numero di interessati necessario alla rispettiva prova. Sony non specifica come avverrà la selezione di questi soggetti.

Quando ricevi un invito per un nuovo gioco, questo non significa che avrai accesso permanente al gioco. Puoi provarlo solo durante il periodo di beta. Questo significa che quando il gioco verrà rilasciato, dovrai comunque acquistarlo.

I test beta sono inoltre soggetti a riservatezza. Devi quindi tenere per te screenshot, video e le tue impressioni.

Requisiti per la partecipazione

Il programma beta è disponibile in numerosi paesi del mondo, compresi tutti i paesi dell'Europa centrale. Devi essere residente in uno di questi paesi. Devi avere almeno 18 anni e possedere un account PSN in conformità con i termini e le condizioni. E, naturalmente, devi accettare i termini e le condizioni di partecipazione e l'accordo di non divulgazione.

Immagine di copertina: DenPhotos

Mi piace questo articolo! A 3 persone piace questo articolo