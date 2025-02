Novità e trend 13 3

Sony lancia un nuovo teleobiettivo zoom per la fotografia naturalistica

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 26.2.2025

Con FE 400-800mm F6.3-8 G OSS, Sony introduce un obiettivo che ti permette di avvicinarti anche a piccoli oggetti. E all'altro capo dello spettro di lunghezze focali, c'è un nuovo obiettivo grandangolare.

Sony ha presentato due nuovi obiettivi: L'FE 400-800mm F6.3-8 G OSS è destinato principalmente alla fotografia naturalistica e agli uccelli. L'FE 16mm F1.8 G completa la linea di focali fisse compatte ma veloci di Sony.

Obiettivo Nuovo CHF 2789.– Sony FE 400-800 mm F6.3-8 G OSS Full-frame Obiettivo Nuovo CHF 849.– Sony FE 16mm F1.8 G Full-frame

FE 400-800mm F6.3-8 G OSS: tanta portata

Il nuovo super teleobiettivo zoom è adatto a tutti coloro per i quali il Sony 200-600mm è ancora troppo corto. 800 millimetri sono interessanti, ad esempio, se vuoi fotografare piccoli uccelli. In un certo senso, l'FE 400-800mm F6.3-8 G OSS è la risposta di Sony al Canon RF 200-800mm F6.3-9 IS USM.

Test del prodotto Canon 200-800 mm: buona idea, ben realizzata di David Lee

In confronto al modello della concorrenza, il cannone di Sony è più veloce (f/8 contro f/9), ma più pesante (2475 g contro 2050 g) e più grande in condizioni di trasporto (346 mm contro 314 mm). Inoltre, la gamma di lunghezze focali parte da 400 mm invece che da 200 mm. Solo i test comparativi diretti mostreranno se offre migliori prestazioni di imaging. I grafici MTF di Sony sembrano promettenti.

Il nuovo Supertele ha un diametro del filtro di 105 mm.

Fonte: Sony

Flare, ghosting e colour fringing sono stati tenuti sotto controllo. Sony promette anche un bokeh armonioso e un focus breathing minimo. Uno dei vantaggi dell'FE 400-800mm F6.3-8 G OSS è la messa a fuoco e lo zoom interni: le dimensioni fisiche dell'obiettivo rimangono quindi sempre le stesse.

Sono state fatte delle promesse su Sony.

Secondo Sony, l'ultima generazione di motori lineari di precisione garantisce una messa a fuoco automatica rapidissima. La distanza minima di messa a fuoco è di 1,7 metri sul lato corto e di 3,5 metri sul lato lungo. Può essere limitata a 8 metri con un interruttore. L'obiettivo è compatibile con i teleconvertitori di Sony.

Il 400-800 mm è particolarmente adatto per piccoli animali o per lunghe distanze.

Fonte: Sony / Ananda Joinet

Il Sony FE 400-800mm F6.3-8 G OSS sarà disponibile a partire dalla metà di marzo e costerà 2789 franchi o 2999 euro al momento del lancio sul mercato.

FE 16mm F1.8 G: un pratico grandangolo

L'FE 16mm F1.8 G di Sony si affianca all'FE 20mm F1.8 G, molto apprezzato dai vlogger. La nuova piccola focale fissa di fascia media ha un angolo più ampio, è corta 75 millimetri e pesa solo 304 grammi. Grazie alla sua elevata velocità, è interessante anche per l'astrofotografia.

Il nuovo 16 mm si adatta bene a una fotocamera compatta come la Alpha 7C R

Fonte: Sony

Due motori lineari XD si occupano della messa a fuoco e le prestazioni di imaging sono ai massimi livelli secondo il produttore. L'FE 16mm F1.8 G ha anche undici lamelle di apertura per un bellissimo bokeh ed elimina quasi completamente il respiro della messa a fuoco. L'obiettivo è compatibile con i normali filtri con filettatura da 67 mm.

Il Sony FE 16mm F1.8 G sarà disponibile dall'inizio di aprile e costerà 849 franchi o 999 euro al momento del lancio.

Immagine di copertina: Sony / Sasan Amir

