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Sony aumenta ancora i prezzi del Playstation Plus

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 19.5.2026

Sony sta aumentando i prezzi degli abbonamenti mensili a Playstation Plus in alcune regioni a partire dal 20 maggio 2026. Se hai un abbonamento in corso, non sei ancora interessato.

Sony ha annunciato tramite X che aumenterà il prezzo di Playstation Plus in alcune regioni selezionate a partire dal 20 maggio 2026. Questa volta si tratta di abbonamenti mensili e di 3 mesi - gli abbonamenti annuali sono stati già resi più costosi nel 2023. I nuovi prezzi di PS Plus Essential saranno quindi i seguenti:

PS Plus Essential abbonamento di un mese: 9,99 euro (in precedenza: 8,99 euro)

PS Plus Essential abbonamento di 3 mesi: 27,99 euro (precedentemente: 24,99 euro)

Se hai un abbonamento in corso, per il momento sarai risparmiato: i nuovi prezzi saranno applicati solo quando il tuo abbonamento scadrà e lo rinnoverai - o cambierai attivamente abbonamento. Turchia e India fanno eccezione a questa regola.

Non è chiaro se anche la Svizzera sia interessata. Poiché questo è stato il caso dell'ultimo aumento di prezzo, si può ipotizzare che sia così. È probabile che i prezzi aumentino in linea con quelli in euro. Sony non ha ancora comunicato se tutti e tre i livelli (Essential, Extra, Premium) diventeranno più costosi. Tuttavia, è possibile ipotizzarlo perché Sony scrive che i prezzi partiranno da questa cifra. Dato che il post menziona i prezzi in euro, dollaro e sterlina, è probabile che ci sia un ampio adeguamento. È probabile che ulteriori dettagli seguiranno nei prossimi giorni.

L'aumento dei prezzi non è del tutto inaspettato. Sony ha già aumentato il prezzo della Playstation 5 a marzo. In precedenza, a febbraio, si era diffusa la voce che PS Plus sarebbe diventato più costoso. Il motivo era la crisi della RAM. «Ora Sony dà la colpa all'attuale situazione di mercato» nel post. Questo è quindi coerente.

Immagine di copertina: Shutterstock / SolidMaks

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