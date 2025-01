Sony annuncia i film di "Helldivers 2" e "Horizon Zero Dawn".

Sony porterà sul grande schermo due dei suoi popolari videogiochi. Al CES 2025 sono stati annunciati i film di "Helldivers 2" e "Horizon Zero Dawn". "Ghost of Tsushima" sarà realizzato come serie anime. Ci sono anche nuove informazioni sulla seconda stagione di "The Last of Us".

Dopo il grande successo e le esperienze positive con il film di "Uncharted" e la serie HBO "The Last of Us", Sony vuole indorare ulteriormente alcuni dei suoi marchi di videogiochi. Alla conferenza stampa del CES, l'azienda giapponese di elettronica ha annunciato gli adattamenti cinematografici di "Helldivers 2" e "Horizon Zero Dawn". Inoltre, il gioco d'azione samurai "Ghost of Tsushima" verrà realizzato in forma di serie.

Film per il cinema invece di una serie: "Horizon Zero Dawn"

Nessuna serie, ma un film per il cinema. Questo è il piano attuale per il gioco di ruolo d'azione "Horizon Zero Dawn". La serie Netflix annunciata nel 2022 non è attualmente sotto una buona stella. Di recente, sono state diffuse segnalazioni secondo cui il progetto è stato messo da parte per il momento. Al contrario, Playstation Studios sta lavorando insieme a Columbia Pictures a un film per il cinema.

"Horizon Zero Dawn" è uscito nel 2017 ed è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui i dinosauri macchina dominano la terra. La trama segue la storia di Aloy, una giovane cacciatrice. Nel corso del gioco, scoprirai i segreti del suo passato e la verità sulle macchine. Nel 2022 è stato pubblicato anche un sequel, "Horizon: Forbidden West", e nel 2024 è stato realizzato uno spin-off Lego.

Non sono ancora noti i dettagli sulla trama, la data di inizio o i nomi davanti e dietro la macchina da presa.

"Helldivers 2": Omaggio umoristico a "Starship Troopers" e al militarismo

Il film per lo sparatutto cooperativo in terza persona "Helldivers 2" è frutto della collaborazione tra Playstation Productions e Sony Pictures. In termini di contenuti, ricorda fortemente il film cult "Starship Troopers" del 1997 come una sorta di parodia umoristica del militarismo. La trama è ambientata in un futuro distopico. In questo futuro, i soldati difendono un regime autoritario chiamato Federazione della Super-Terra da robot alieni, i cosiddetti Automatoni, e da Terminidi simili a scarabei.

Lo sparatutto online è stato un successo a sorpresa lo scorso anno.

Fonte: Arrowhead Game Studios

I Terminidi producono una risorsa unica e molto preziosa dopo la loro morte: l'E-710, che viene utilizzato dagli umani per costruire fattorie di Terminidi sui mondi colonizzati. Tuttavia, un'epidemia di queste creature simili a coleotteri provoca il caos. Quasi contemporaneamente, gli Automatoni minacciano di distruggere l'umanità.

Lo sparatutto online ha avuto un enorme successo lo scorso anno. Non si conoscono ancora i dettagli esatti sul cast e sulla data di uscita.

"Ghost of Tsushima: Legends": Adattamento anime della saga dei samurai

Il terzo progetto non è un film per il cinema, ma una serie anime per l'avventura d'azione open-world "Ghost of Tsushima". La serie sarà prodotta dalla società di produzione interna Aniplex e trasmessa dalla filiale Sony Crunchyroll. Il regista Takanobu Mizuno si occuperà dell'adattamento della serie. In precedenza ha lavorato, tra gli altri, a "Star Wars: Visions" e "Higanjima: Love Is Over". Gen Urobuchi ("Madoka Magica") è responsabile della composizione della storia, Kamikaze Douga ("Batman Ninja") dell'animazione.

La serie anime dell'avventura del samurai uscirà nel 2027.

Fonte: Sucker Punch Productions

La serie si chiamerà "Ghost of Tsushima: Legends", analoga all'espansione multiplayer del gioco principale. I dettagli sulla storia non sono ancora noti. Tuttavia, il titolo potrebbe indicare che la storia di Jin Sakai non sarà al centro della scena. L'eroe del gioco principale non ha avuto un ruolo centrale nell'omonima modalità multiplayer. L'adattamento della serie è previsto per il 2027.

Attualmente è in lavorazione anche un film per "Ghost of Tsushima". È stato realizzato dal regista di "John Wick", Chad Stahelski, e sarà la storia del primo gioco. Esiste già una sceneggiatura, ma la produzione è attualmente in ritardo.

La trama di "Ghost of Tsushima" è ambientata nel Giappone del XIII secolo, durante la prima invasione mongola dell'isola di Tsushima. Il gioco combina elementi storici con narrazioni di fantasia e segue la storia di Jin Sakai, un samurai che si oppone agli invasori mongoli.

Un sequel del gioco, "Ghost of Yotei", è stato annunciato per quest'anno.

Data d'inizio e nuovo trailer per la seconda stagione di "The Last of Us"

Sono state rilasciate nuove informazioni sulla seconda stagione del fortunato adattamento di "The Last of Us". Inizierà nell'aprile del 2025 su HBO, il servizio di streaming Max e Sky. È stato pubblicato un nuovo trailer che offre un primo sguardo ai nuovi personaggi Abby (interpretata da Kaitlyn Dever) e Dina (interpretata da Isabela Merced). La seconda stagione sarà composta da sette episodi e continuerà la storia di Joel ed Ellie in un mondo post-apocalittico.