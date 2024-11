Sony Alpha 1 II: una per tutto

La nuova edizione dell'ammiraglia Sony è una fotocamera quasi perfetta. Ma se quattro anni fa il concetto di Alpha 1 era unico, oggi altri produttori offrono prestazioni simili a prezzi molto inferiori.

La Sony Alpha 1 è stata una vera e propria rivoluzione quando è stata rilasciata nel gennaio del 2021. Combinava un'alta risoluzione con un sensore impilato incredibilmente veloce, un'ottima messa a fuoco automatica e funzioni video di altissimo livello. Quasi quattro anni dopo, Sony sta portando la sua fotocamera di punta allo stato dell'arte più recente e sta incontrando due problemi nel processo: in primo luogo, il suo predecessore era già quasi perfetto e, in secondo luogo, la tecnologia del sensore è arrivata a un punto morto in termini di qualità dell'immagine.

La Sony Alpha 1 II può quindi migliorare alcune piccole cose, ma non sorprende più di tanto. Una delle novità più importanti è il chip AI, che offre al sistema di messa a fuoco tutte le comodità della Alpha 9 III - ad esempio, un maggiore riconoscimento della scena e la soluzione anticipata "PreCapture".

La fotocamera ha fatto ulteriori progressi per quanto riguarda il mirino (è più luminoso), il display (è più grande e ruotabile) e lo stabilizzatore d'immagine (compensa 8,5 invece di 5,5 passi). Il corpo macchina è lo stesso della Alpha 9 III. Ho provato la nuova ammiraglia.

Sensore: un millesimo di rumore in meno

La nuova fotocamera ha lo stesso sensore da 50 megapixel della Alpha 1. Non c'è Global Shutter come nella Alpha 9 III. A quanto pare, questo non è compatibile con una risoluzione così alta.

La Sony Alpha 1 II insieme al nuovo FE 28-70 mm f/2 GM.

Fonte: Samuel Buchmann

Non credo sia una cosa negativa, perché un otturatore globale avrebbe probabilmente svantaggi in termini di qualità dell'immagine. Il sensore della Alpha 1 II è comunque uno dei più veloci sul mercato. Secondo le misurazioni effettuate sul modello precedente, la velocità di lettura è di 3,8 millisecondi (ms), il che significa che gli effetti di rolling shutter si verificano solo in situazioni estreme.

Solo la Canon EOS R1 è attualmente più veloce con 2,7 ms. Tuttavia, in questo lasso di tempo riesce ad ottenere solo 24 megapixel. Altri sensori impilati ad alta risoluzione non sono migliori di quello della Sony Alpha 1 II. La Nikon Z8 legge 45 megapixel in 3,7 ms, mentre la Canon R5 Mark II ha bisogno di 6,3 ms per la stessa risoluzione.

Sezione RAW fortemente ingrandita a ISO 25 600 senza filtri antirumore. L'immagine della Sony Alpha 1 II (a sinistra) è decisamente più pulita di quella del modello precedente (a destra).

Fonte: Samuel Buchmann

Sony afferma di aver migliorato la pipeline di imaging dietro il sensore. Questo dovrebbe garantire un minore rumore d'immagine ad alti valori ISO e una maggiore accuratezza dei colori. Non posso ancora giudicare quest'ultimo aspetto. Il miglior comportamento in termini di rumore può essere notato in un confronto diretto con la vecchia Alpha 1, se si osserva attentamente. Stimerei il vantaggio a circa mezzo f-stop: non è molto, ma è meglio di niente.

Autofocus: uno dei migliori

Si dice che la Sony Alpha 1 II abbia un sistema di autofocus ancora migliore del suo predecessore. Secondo Sony, il rilevamento degli occhi funziona "con un miglioramento del 30 percento". Anche la gamma di soggetti è stata ampliata. Ora include persone, animali, uccelli, insetti, treni, aerei, auto e moto. C'è anche una nuova modalità automatica in cui la fotocamera dovrebbe scoprire da sola cosa stai fotografando.

Alla prova, ho lasciato che la fotocamera competesse con Emma. Questo cane un po' troppo entusiasta rappresenta una vera sfida per qualsiasi sistema di messa a fuoco automatica con il suo vigore. Per prima cosa, ho impostato la gamma di messa a fuoco su "Wide". Questo significa che la Sony Alpha 1 II spesso fatica a catturare Emma mentre corre verso di me. Se imposto il rilevamento del soggetto su "Animale" o "Auto" non fa alcuna differenza.

Un cane marrone in mezzo a delle foglie marroni a volte mette a dura prova anche il miglior autofocus. Soprattutto se non gli do alcun suggerimento.

Fonte: Samuel Buchmann

L'autofocus funziona molto meglio se limito l'area a un campo e metto a fuoco Emma brevemente all'inizio. La fotocamera riconosce immediatamente il cane e non lo lascia andare. Anche alla massima velocità e in scene con poco contrasto con lo sfondo, la percentuale di successo rimane sorprendentemente alta. La vecchia Sony Alpha 1 è un po' più spesso fuori strada nel confronto diretto.

Se all'inizio indico alla fotocamera dove cercare Emma, tutte le immagini sono attendibilmente a fuoco. Per inciso, questa è ritagliata di circa la metà e risulta ancora molto buona nonostante l'ISO 12.800.

Fonte: Samuel Buchmann

Nelle scene più semplici, come i ritratti, la messa a fuoco della Alpha 1 II è praticamente infallibile. Questo vale sia per le foto che per i video. La funzione pre-rilascio di Sony da 0,03 a 1 secondo è utile e ben implementata. Nel complesso, il nuovo sistema è altrettanto valido di quello dell'Alpha 9 III ed è uno dei migliori sul mercato. A mio parere, la Canon EOS R5 Mark II è allo stesso livello, mentre la Nikon Z8 è appena dietro.

Funzionamento e caratteristiche: finalmente uno "schermo ribaltabile"

Il nuovo corpo macchina è migliore del precedente perché è leggermente più rotondo. L'impugnatura offre più spazio e il pulsante di scatto si trova su una superficie inclinata, rendendo più comodo l'utilizzo. Negli ultimi anni i corpi macchina di Sony hanno fatto passi da gigante, ma a mio parere sono ancora indietro rispetto a quelli di Canon e Nikon in termini di ergonomia. Questi si adattano ancora meglio alla mia mano.

I due quadranti sovrapposti controllano ciascuno due funzioni: Modalità di messa a fuoco e modalità di guida a sinistra, modalità di scatto e commutazione tra foto e video a destra.

Fonte: Samuel Buchmann

Non ho nulla da criticare sul funzionamento. Ci sono cinque pulsanti personalizzati che posso assegnare. La modalità di scatto, la commutazione tra foto e video, la modalità di guida e il tipo di autofocus possono essere modificati utilizzando le ghiere. Sul retro, posso scegliere tra un buon joystick e la rotella di scorrimento con pulsanti a 4 direzioni. Tutto sembra realizzato in modo solido.

La cosa che noto di più rispetto al suo predecessore è il display. È più grande di 0,2 pollici, ha una risoluzione maggiore e finalmente può essere ripiegato e ruotato. Questo fa una grande differenza per me nell'uso quotidiano. Con la vecchia Alpha 1 potevo solo inclinare lo schermo verso l'alto e verso il basso e le foto non venivano particolarmente bene. Il mirino elettronico, invece, è sempre stato uno dei punti di forza di Sony. Nella Alpha 1 II è diventato ancora più luminoso. Non c'è niente di meglio di questo.

Sony ora utilizza anche un display nel suo modello di punta che può essere ruotato e inclinato in tutte le direzioni possibili. Anche la risoluzione è al passo con quella di altri produttori.

Fonte: Samuel Buchmann

Video: quasi tutto come prima

Si pensava in anticipo che la Alpha 1 II sarebbe stata in grado di produrre video in 8K 60p, come nel caso di Canon e Nikon. Non c'è niente di tutto questo: Sony si ferma a 8K 30p. A prima vista, sembra un passo indietro. Ma in realtà la funzione non è adatta all'uso quotidiano con la concorrenza, poiché funziona solo nell'enorme formato RAW. Tutti i produttori non hanno la potenza di calcolo necessaria per registrare in 8K 60p in un codec ragionevole come H.264 o H.265.

Come prima, il 4K offre 120 fotogrammi al secondo. Mentre i video in 8K sono calcolati a partire dalla risoluzione completa di 8,6K utilizzando il sovracampionamento, la videocamera passa al pixel binning in 4K. L'unica novità rispetto al modello precedente è lo stabilizzatore digitale dell'immagine, conosciuto in modelli come la ZV-E1, chiamato "Dynamic Active Mode".

Prima conclusione: perfezione costosa

Dalle prime impressioni, la Sony Alpha 1 II è all'altezza delle sue pretese: elimina le imperfezioni del suo predecessore, migliora un po' la qualità dell'immagine e torna complessivamente ai vertici del mercato. È una fotocamera senza punti deboli che può semplicemente fare tutto. Tuttavia, la Sony Alpha 1 II è all'altezza delle sue aspettative.

Tuttavia, non ci sono vere innovazioni. Questo rende ancora più grande l'elefante nella stanza: il prezzo. Certo, al momento del lancio sul mercato la nuova ammiraglia è meno costosa del suo predecessore. Ma se nel 2021 non c'era nulla di paragonabile, oggi il mondo è diverso. La Canon R5 Mark II costa ben 2400 franchi in meno rispetto alla Sony Alpha 1 II. E la Nikon Z8 costa la metà. Ripeto: la metà!

Veloce, ad alta risoluzione e allo stesso tempo compatta: la Sony Alpha 1 II ha tutto. Solo il prezzo sembra difficile da digerire nell'attuale contesto di mercato.

Fonte: Samuel Buchmann

I due modelli concorrenti presentano alcuni svantaggi marginali: mirini più scadenti, velocità di lettura più bassa con Canon e autofocus meno perfetto con Nikon. Tuttavia, non è certo che queste differenze giustifichino una tale differenza di prezzo.

La Sony Alpha 1 II è adatta a chi vuole una fotocamera senza compromessi a qualsiasi prezzo - o semplicemente a chi è già appassionato del sistema Sony. Un aggiornamento rispetto all'originale e ora "più economica" Alpha 1 non ne vale assolutamente la pena. Se dovessi acquistarne una nuova, tuttavia, pagherei a malincuore il prezzo aggiuntivo per il nuovo display e le prestazioni ISO leggermente migliori.