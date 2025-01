Sony allenta l'obbligo dell'account PSN per i giochi per PC

I giocatori di PC possono tirare un sospiro di sollievo: Sony ha allentato il requisito dell'account PSN. I giochi interessati sono quattro, tra cui "Marvel's Spider-Man 2" e "Horizon Zero Dawn Remastered".

Sony Interactive Entertainment ha annunciato l'allentamento del requisito dell'account PlayStation Network (PSN) per i giocatori PC. Questa decisione fa seguito alle continue critiche dei giocatori PC di tutto il mondo che ritenevano che il requisito dell'account PSN fosse un ostacolo non necessario.

Quali sono i giochi interessati?

Questo allentamento riguarda i giochi "Marvel's Spider-Man 2", "The Last of Us Part II Remastered" (in uscita il 3 aprile 2025) "God of War Ragnarök" e "Horizon Zero Dawn Remastered". Tuttavia, l'account Playstation Network rimane facoltativo. Sony offre degli incentivi. Secondo Sony, i giocatori possono beneficiare di ulteriori vantaggi come trofei o lo sblocco di contenuti di gioco come skin o outfit se continuano ad accedere a un account PSN.

"God of War Ragnarok": Ottenere l'armatura dell'Orso Nero per Kratos nel primo forziere degli oggetti perduti nel Regno tra i Regni (precedentemente accessibile solo in un playthrough New Game+) e un pacchetto di risorse (500 Hacksilver e 250 XP)

"Horizon Zero Dawn Remastered": Ottieni l'accesso all'outfit di Nora Valiant

"Marvel's Spider-Man 2": primi abiti sbloccabili (l'abito nero di Spider-Man 2099 e l'abito di Miles Morales 2099)

"The Last of Us Part II Remastered": Ottieni +50 punti per attivare funzioni bonus e sbloccare extra, oltre alla giacca di Jordan da "Intergalactic: The Heretic Prophet" come skin per Ellie

L'obbligo dell'account PSN causa problemi

Da quando è stato introdotto l'obbligo di account PSN per i giochi per PC nel 2023, Sony ha dovuto affrontare una notevole resistenza. I giocatori si sono lamentati del fatto che la necessità di un account PSN rendeva più difficile l'accesso ai giochi e ne riduceva il divertimento. Titoli come "Helldivers 2" e "Ghost of Tsushima", le cui versioni PC sono state temporaneamente rimosse dalla vendita a causa di problemi tecnici e del requisito PSN

In precedenza, agli utenti PC era richiesto di creare un account PSN, anche se giocavano solo a giochi offline. Questa pratica è stata accolta con incomprensione, soprattutto nelle regioni in cui il PSN non è disponibile, rendendo difficile l'accesso a determinati giochi.