Sonos e Ikea chiudono la collaborazione

7.5.2025

I prodotti congiunti del negozio di arredamento svedese e del produttore di altoparlanti californiano verranno dismessi. Tuttavia, gli altoparlanti Wi-Fi esistenti continueranno a ricevere aggiornamenti.

Ikea ha chiuso il sito «Symfonisk». La linea di altoparlanti era nata dalla collaborazione con Sonos e comprendeva vari pezzi di arredamento con altoparlanti Wi-Fi integrati, come una mensola a muro, una lampada da terra o un quadro. Potevano essere integrati nel normale ecosistema Sonos e offrivano un suono relativamente buono a prezzi moderati (per gli standard di Sonos).

Dopo otto anni, la linea di altoparlanti è stata lanciata in collaborazione con Sonos.

Dopo otto anni, Ikea e Sonos stanno terminando la loro collaborazione, come ha confermato il produttore di altoparlanti a «The Verge». La linea Symfonisk è sempre stata disponibile in esclusiva presso Ikea. Ora che le scorte rimanenti sono state vendute, i prodotti spariranno dall'assortimento del negozio di mobili in tutto il mondo. Non ne sono previsti di nuovi.

Oltre ai diffusori da scaffale e ai quadri acustici, c'erano anche due lampade Symfonisk.

Le due aziende tacciono sulle ragioni della fine. Il portavoce di Sonos, Erin Pategas, si limita a scrivere: «Abbiamo avuto il piacere di lavorare a stretto contatto con Ikea negli ultimi otto anni e siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato.» Anche i dispositivi esistenti «continueranno a essere supportati e a ricevere aggiornamenti per molti anni».

Tempi turbolenti per Sonos

Il produttore di altoparlanti di Santa Barbara, California, non ha potuto riposare per un anno. Nel gennaio del 2025, l'azienda ha licenziato sia l'allora CEO Patrick Spence che il responsabile dei prodotti Maxime Bouvat-Merlin. Il cambio al vertice ha fatto seguito al debutto che ha riguardato il nuovo Sonos app nel maggio 2024, che ha portato a critiche massicce da parte dei clienti.

Anche il nuovo CEO ad interim Tom Conrad deve affrontare delle sfide. Sonos potrebbe essere gravemente colpita dai dazi statunitensi, che entreranno in vigore a luglio. L'azienda ha trasferito gli impianti di produzione dei prodotti destinati agli Stati Uniti dalla Cina alla Malesia e al Vietnam. Tuttavia, anche le importazioni dai paesi del sud-est asiatico rischiano di subire dazi del 24 percento (Malesia) e del 46 percento (Vietnam), con conseguenti aumenti di prezzo negli Stati Uniti.

La domanda per i prodotti Sonos è calata anche di recente e il previsto lettore di streaming video, nome in codice «Pinewood» è stato cancellato. Alla fine del 2024, l'azienda ha registrato un calo del fatturato di quasi il percento rispetto all'anno precedente. Il prezzo delle azioni si è quasi dimezzato dopo la debacle dell'app, passando da 17 a 9 dollari. All'inizio del 2021, quando aveva raggiunto il suo massimo, aveva superato i 43 dollari. Sonos annuncerà questa sera i dati relativi al primo trimestre del 2025.

