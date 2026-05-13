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Solarbank 4 Pro: più potenza, maggiore capacità e assistente domestico

5000 watt in entrata, 5000 wattora di accumulo e 3300 watt in uscita: Anker Solix migliora le prestazioni del suo sistema di accumulo di batterie con Solarbank 4 Pro, che ora può essere integrato anche nell'assistente domestico.

Con i nuovi dati sulle prestazioni, è possibile collegare fino a dodici moduli solari ai quattro inseguitori MPP di Solarbank 4 Pro. Con un massimo di cinque batterie modulari di espansione, la capacità totale possibile del sistema di accumulo aumenta a 30 kilowattora (kWh).

5000 invece di 3600 watt e 5000 invece di 2680 wattora

Rispetto alla Solarbank 3 Pro di un anno fa, la nuova Solarbank 4 Pro è migliorata notevolmente. La potenza solare in ingresso passa da 3600 a 5000 watt. Con lo stesso numero di inseguitori MPP, è possibile collegare dodici moduli solari anziché solo otto. La capacità di accumulo passa da 2680 a 5000 wattora (Wh) e l'inverter bidirezionale elabora 2500 invece di 1200 watt.

I collegamenti per i moduli solari.

Il Solarbank 4 Pro invia 800 watt nel circuito elettrico domestico tramite una spina Schuko. Può erogare altri 2500 watt tramite PluginPower 2.0. Questo richiede una spina Wieland installata da un elettricista. Per un utilizzo ottimale dell'energia solare è necessario registrare il sistema. Per un'ulteriore protezione del carico, Anker Solix raccomanda il suo Smart Meter Gen 2.

Una spina Wieland non può essere semplicemente estratta, ma è fissata in modo speciale.

Il Solarbank 4 Pro può fornire fino a 2500 watt direttamente ai dispositivi in modalità off-grid attraverso la sua connessione off-grid. In caso di interruzione di corrente, il sistema di accumulo a batteria si attiva entro dieci millisecondi e si fa carico dell'alimentazione degli elettrodomestici più importanti.

Il display del Solarbank 4 Pro mostra più informazioni rispetto al suo predecessore.

Con un massimo di cinque batterie di espansione, il Solarbank 4 Pro aumenta la sua capacità di accumulo totale fino a 30 kWh. Il modello precedente aveva un massimo di 16 kWh. Il design modulare è compatibile con le generazioni precedenti. Ad esempio, il Solarbank 4 Pro può essere ampliato con le batterie di espansione BP2700 e BP1600. La batteria di espansione del Solarbank 4 Pro si adatta ai Solarbank 3 Pro, 2 Plus, 2 AC e 2 Pro. Con il Power Dock «» , è possibile utilizzare fino a Solarbank 4 Pro come unità di accumulo con una capacità totale di 120 kWh, con 20 kW di potenza in ingresso e 10 kW in uscita.

Power Dock con Solarbank 3 Pro (a sinistra) e Solarbank 4 Pro.

Installazione all'aperto e software utile

Le celle LFP da 314 Ah del Solarbank 4 Pro sono di qualità automobilistica e possono sopportare facilmente i picchi di carico. Con 10.000 cicli di ricarica, Anker Solix è ben al di sopra dell'attuale standard industriale di 6000 cicli. Il produttore offre una garanzia di dieci anni sul sistema di accumulo delle batterie e prevede una durata di 15 anni.

L'app visualizza l'intero sistema della casa

La certificazione IP sale a IP66 (il predecessore aveva IP65) e permette di installare Solarbank 4 Pro all'esterno. È adatto a temperature esterne da -20 a 55 gradi Celsius. La certificazione C5 per la resistenza alla corrosione ne consente l'installazione a soli 300 metri dalla costa. Sette strati protettivi all'interno sono progettati per offrire la migliore protezione possibile contro cortocircuiti e incendi.

Acquisto e consumo di energia elettrica a colpo d'occhio.

Con Anker PowerOS, il produttore equipaggia il sistema di accumulo delle batterie con un nuovo sistema operativo. Questo permette un controllo semplice, anche tramite l'assistente vocale AI Anka, e una pianificazione energetica intelligente tramite l'app associata. Il software tiene sotto controllo fattori come l'impianto fotovoltaico esistente, il meteo, la posizione geografica, il consumo previsto e il prezzo dell'elettricità. Una borsa dei prezzi dell'elettricità sincronizza 870 fornitori e permette agli utenti di beneficiare di tariffe dinamiche e di accumulare elettricità dalla rete quando il prezzo è basso. Per la prima volta, inoltre, la banca solare può essere integrata nell'Assistente Domestico.

Tutti i dispositivi a colpo d'occhio.

Prezzo e disponibilità

Anker Solix sta già raccogliendo i preordini per Solarbank 4 Pro. Non è ancora chiaro quando sarà disponibile in Germania. Il prezzo di vendita consigliato per il sistema di accumulo a batteria nell'UE è di 1999 euro - il produttore non ha specificato il prezzo per la Svizzera. Una batteria di espansione costa 1399 euro.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

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