Solarbank 4 Pro: più potenza, maggiore capacità e assistente domestico

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di Siri Schubert
5000 watt in entrata, 5000 wattora di accumulo e 3300 watt in uscita: Anker Solix migliora le prestazioni del suo sistema di accumulo di batterie con Solarbank 4 Pro, che ora può essere integrato anche nell'assistente domestico.
Con i nuovi dati sulle prestazioni, è possibile collegare fino a dodici moduli solari ai quattro inseguitori MPP di Solarbank 4 Pro. Con un massimo di cinque batterie modulari di espansione, la capacità totale possibile del sistema di accumulo aumenta a 30 kilowattora (kWh).
Rispetto alla Solarbank 3 Pro di un anno fa, la nuova Solarbank 4 Pro è migliorata notevolmente. La potenza solare in ingresso passa da 3600 a 5000 watt. Con lo stesso numero di inseguitori MPP, è possibile collegare dodici moduli solari anziché solo otto. La capacità di accumulo passa da 2680 a 5000 wattora (Wh) e l'inverter bidirezionale elabora 2500 invece di 1200 watt.
Il Solarbank 4 Pro invia 800 watt nel circuito elettrico domestico tramite una spina Schuko. Può erogare altri 2500 watt tramite PluginPower 2.0. Questo richiede una spina Wieland installata da un elettricista. Per un utilizzo ottimale dell'energia solare è necessario registrare il sistema. Per un'ulteriore protezione del carico, Anker Solix raccomanda il suo Smart Meter Gen 2.
Il Solarbank 4 Pro può fornire fino a 2500 watt direttamente ai dispositivi in modalità off-grid attraverso la sua connessione off-grid. In caso di interruzione di corrente, il sistema di accumulo a batteria si attiva entro dieci millisecondi e si fa carico dell'alimentazione degli elettrodomestici più importanti.
Con un massimo di cinque batterie di espansione, il Solarbank 4 Pro aumenta la sua capacità di accumulo totale fino a 30 kWh. Il modello precedente aveva un massimo di 16 kWh. Il design modulare è compatibile con le generazioni precedenti. Ad esempio, il Solarbank 4 Pro può essere ampliato con le batterie di espansione BP2700 e BP1600. La batteria di espansione del Solarbank 4 Pro si adatta ai Solarbank 3 Pro, 2 Plus, 2 AC e 2 Pro. Con il Power Dock «» , è possibile utilizzare fino a Solarbank 4 Pro come unità di accumulo con una capacità totale di 120 kWh, con 20 kW di potenza in ingresso e 10 kW in uscita.
Le celle LFP da 314 Ah del Solarbank 4 Pro sono di qualità automobilistica e possono sopportare facilmente i picchi di carico. Con 10.000 cicli di ricarica, Anker Solix è ben al di sopra dell'attuale standard industriale di 6000 cicli. Il produttore offre una garanzia di dieci anni sul sistema di accumulo delle batterie e prevede una durata di 15 anni.
La certificazione IP sale a IP66 (il predecessore aveva IP65) e permette di installare Solarbank 4 Pro all'esterno. È adatto a temperature esterne da -20 a 55 gradi Celsius. La certificazione C5 per la resistenza alla corrosione ne consente l'installazione a soli 300 metri dalla costa. Sette strati protettivi all'interno sono progettati per offrire la migliore protezione possibile contro cortocircuiti e incendi.
Con Anker PowerOS, il produttore equipaggia il sistema di accumulo delle batterie con un nuovo sistema operativo. Questo permette un controllo semplice, anche tramite l'assistente vocale AI Anka, e una pianificazione energetica intelligente tramite l'app associata. Il software tiene sotto controllo fattori come l'impianto fotovoltaico esistente, il meteo, la posizione geografica, il consumo previsto e il prezzo dell'elettricità. Una borsa dei prezzi dell'elettricità sincronizza 870 fornitori e permette agli utenti di beneficiare di tariffe dinamiche e di accumulare elettricità dalla rete quando il prezzo è basso. Per la prima volta, inoltre, la banca solare può essere integrata nell'Assistente Domestico.
Anker Solix sta già raccogliendo i preordini per Solarbank 4 Pro. Non è ancora chiaro quando sarà disponibile in Germania. Il prezzo di vendita consigliato per il sistema di accumulo a batteria nell'UE è di 1999 euro - il produttore non ha specificato il prezzo per la Svizzera. Una batteria di espansione costa 1399 euro.
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.
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