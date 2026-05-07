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Batteria a bottone a prova di bambino di Energizer per evitare incidenti mortali

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 7.5.2026

I bambini piccoli di tutto il mondo ingeriscono diverse migliaia di bottoniere ogni anno. Le conseguenze possono essere ustioni chimiche fatali. Energizer vuole prevenire questo fenomeno con una nuova chimica delle pile.

Energizer sta lanciando una nuova generazione di pile a bottone progettate per eliminare il rischio di gravi ustioni dopo l'ingestione. Il sito «Ultimate Child Shield» sarà presto disponibile per le pile CR2032, CR2025 e CR2016. Queste batterie sono presenti in molti dispositivi di uso quotidiano come telecomandi, chiavi dell'auto o AirTag. Secondo il produttore, una tecnologia di protezione integrata impedisce la formazione di ioni idrossido corrosivi nell'esofago o nello stomaco.

Le autorità sanitarie da anni mettono in guardia sulle conseguenze di tali incidenti. L'Istituto Federale per la Valutazione dei Rischi tedesco e l'organizzazione statunitense National Capital Poison Center parlano di diverse migliaia di casi all'anno, soprattutto tra i bambini piccoli. I danni ai tessuti possono verificarsi in soli 15 minuti e le lesioni potenzialmente letali possono verificarsi dopo circa due ore, anche se la batteria viene rimossa successivamente.

Avvertimento cromatico e sostanze amare

Ultimate Child Shield combina la chimica delle celle modificata con ulteriori strati di protezione. Un rivestimento colora la bocca di blu in pochi secondi a contatto con la saliva e ha lo scopo di avvisare chi si prende cura del bambino di un possibile incidente. Il colorante alimentare utilizzato è atossico. Inoltre, le cellule sono rivestite con un agente amaricante per scoraggiare bambini e animali domestici. La confezione blister a prova di bambino rende difficile l'accesso alle batterie.

La pubblicità ufficiale delle pile a bottone a prova di bambino.

Fonte: Energizer

Il numero di incidenti segnalati che coinvolgono le pile a bottone al litio è aumentato notevolmente negli ultimi decenni. Ciò è dovuto al crescente utilizzo delle batterie nei giocattoli, nei dispositivi smart home e nei tracker. Negli ultimi anni anche altri produttori hanno sviluppato celle con rivestimenti amari e imballaggi migliorati.

Le AirTag sono state criticate al momento del loro lancio perché troppo facili da aprire per i bambini. Le batterie a prova di bambino sarebbero una misura di sicurezza ragionevole. Tuttavia, Apple ha avvertito fin dal 2021 che le pile CR2032 con rivestimento amaro possono causare problemi di contatto a seconda del loro orientamento. Ad oggi non sono state effettuate prove indipendenti.

Immagine di copertina: Shutterstock

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