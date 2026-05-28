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Snapdragon C promette notebook a 300 dollari

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 28.5.2026

Il nuovo processore Snapdragon C è destinato a rendere i notebook più accessibili. Qualcomm punta a 300 dollari per le varianti più economiche.

Un piacevole cambiamento rispetto agli innumerevoli aumenti di prezzo degli ultimi mesi: Qualcomm ha presentato Snapdragon C, un nuovo chipset per notebook a prezzi accessibili. L'unica cosa che manca ora sono i dispositivi che verranno presentati nel corso dell'anno.

Qualcomm lascia molto all'immaginazione quando si tratta di dettagli

Lo Snapdragon C, come i suoi più potenti I fratelli X sono chipset ARM. In termini di design, corrisponde ai processori per smartphone e non ai classici chip x86 di Intel o AMD. Al momento dell'annuncio, Qualcomm non ha fornito alcun dettaglio tecnico come il numero o il tipo di core di elaborazione. Questo lascia spazio alle speculazioni.

Ci sono speculazioni che riguardano il numero di core di elaborazione di Qualcomm.

Si ipotizza che si tratti di un processore per smartphone rinominato, che Qualcomm offre anche con il marchio Snapdragon. Apple fa lo stesso con il MacBook Neo e utilizza un chip iPhone nel notebook con l'A18.

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Il prezzo vantaggioso suggerisce che verrà utilizzata la vecchia architettura Kryo piuttosto che la nuova Oryon. Sebbene lo Snapdragon C disponga di una NPU per le applicazioni AI, la fascia di prezzo indicata suggerisce che i dispositivi difficilmente avranno più di otto gigabyte di RAM. Questo escluderebbe il Copilot come AI sui notebook. Microsoft richiede almeno 16 gigabyte di RAM per il Copilot.

I notebook con una CPU NPU non avranno più di otto gigabyte di RAM.

I notebook con Snapdragon C dovrebbero essere adatti alla navigazione in internet, allo streaming video e alle attività produttive. Tuttavia, è più probabile che si tratti di e-mail e documenti di testo piuttosto che di editing video estensivo. Acer, HP e Lenovo, tra gli altri, dovrebbero presentare i portatili con il nuovo chipset nel corso dell'anno. L'IFA all'inizio di settembre o il Qualcomm Summit in autunno potrebbero essere le occasioni adatte.

Immagine di copertina: Qualcomm

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