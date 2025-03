Novità e trend 10 1

Smartphone, cappello e giacca: i gadget solari del MWC 2025

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 6.3.2025

Celle solari sul retro di uno smartphone, su un cappello da sole o su una giacca: sono diverse le idee presentate al MWC 2025 che possono essere utilizzate per prolungare la durata della batteria.

Le batterie degli smartphone tradizionali non stanno diventando più grandi e non aumentano la durata della batteria dei dispositivi. Tuttavia, se diversi espositori del Mobile World Congress faranno la loro parte, le celle solari potrebbero presto sostituire i power bank per la ricarica in movimento.

Questo smartphone si ricarica da solo

Il produttore cinese Infinix ha presentato al MWC un concept di smartphone con celle solari Perowskit sul retro. L'espositore ha anche presentato una cover solare per uno dei suoi smartphone.

Ci sono celle solari sul retro di questo smartphone.

Fonte: Lorenz Keller

Perovskite al posto del silicio Le celle solari basate sulla perovskite sono ancora relativamente nuove. Tuttavia, con il 26,1 percento, hanno già quasi raggiunto l'efficienza delle classiche celle solari al silicio, pari al 27,1 percento. Tuttavia, solo in combinazione con il piombo tossico. I ricercatori hanno già sostituito il piombo con lo stagno. Tuttavia, questo si ossidava più rapidamente, il che significava che le celle solari duravano meno a lungo e l'efficienza diminuiva. Tuttavia, i ricercatori stanno cercando di risolvere questo problema e di aumentare ulteriormente l'efficienza. Attualmente si sta lavorando anche sulle cosiddette celle solari tandem. In questo caso, le celle solari convenzionali in silicio vengono rivestite con uno strato sottilissimo di cristalli di perovskite. Nei test di laboratorio hanno raggiunto un'efficienza del 29 percento. Nel 2022 è stato possibile produrre celle solari tandem basate esclusivamente sulla perovskite. Queste raggiungono un'efficienza del 19,1 percento.

La custodia dello smartphone con celle solari.

Fonte: Jan Johannsen

Le celle solari utilizzano la cosiddetta tecnologia del girasole. I cristalli della cella si orientano verso il sole come le piante per ottenere un rendimento energetico ottimale. Nonostante questo, le piccole aree sul retro degli smartphone attualmente raggiungono solo una potenza massima di due watt.

Allo stand Infinix, la torcia deve sostituire il sole.

Fonte: Lorenz Keller

Questo non ricarica la batteria di uno smartphone, ma almeno ne prolunga l'autonomia. Infinix pubblicizza i suoi gadget solari come in grado di prolungare il tempo di standby o di avere energia per le emergenze. Il produttore promette ulteriori miglioramenti alla tecnologia di ricarica in futuro. Anche questi sono necessari, dato che la dimostrazione della funzione di ricarica tramite una potente torcia ha funzionato solo occasionalmente nei locali del MWC.

Di tanto in tanto, lo smartphone indicava che era in carica.

Fonte: Lorenz Keller

Celle solari per vestirsi

Anker sta puntando anche sulle celle solari in perovskite. Il produttore ha presentato a Barcellona la sua giacca solare, vista per la prima volta al CES di Las Vegas all'inizio del 2025. Tuttavia, si tratta solo di una prova di concetto. Il produttore vuole usarla per dimostrare il funzionamento delle sue celle solari flessibili in modo da poterle vendere ad altre aziende. La giacca in sé non sarà in vendita.

Questa giacca non sarà lanciata sul mercato, ma le celle solari flessibili possono essere acquistate da altri produttori.

Fonte: Lorenz Keller

Invece, Anker prevede di iniziare a vendere un parasole con la stessa tecnologia nei prossimi mesi. Questo dovrebbe essere in grado di erogare una potenza fino a 100 watt.

Il cappello solare che Ecoflow ha esposto a Barcellona è già disponibile. Non solo protegge dal sole, ma converte anche la sua luce in energia elettrica. Tuttavia, non dispone di un'unità di accumulo di energia integrata. Tuttavia, è possibile collegare due dispositivi: uno via USB-C e uno via USB-A. Il cappello fornisce fino a dodici watt a questi dispositivi. Secondo Ecoflow, il cappello può ricaricare la batteria da 4000 mAh di uno smartphone in tre ore.

Le celle solari sono chiaramente visibili nella tesa del cappello.

Fonte: Lorenz Keller

Immagino che il cavo sul cappello sia piuttosto fastidioso. Ma potresti anche stendere il cappello nell'area di sosta e usarlo come pannello solare.

Un notebook solare

Lenovo non si limita a mostrare concetti di display al MWC. Il produttore di notebook ha anche montato un portatile con celle solari sul coperchio.

I rettangoli sul coperchio del notebook rivelano le celle solari.

Fonte: Jan Johannsen

Anche in questo caso, l'energia solare non viene utilizzata per far funzionare il notebook in modo permanente. L'obiettivo è quello di prolungare la durata della batteria. Il produttore non rivela i dati precisi sulle prestazioni, ma 20 minuti al sole dovrebbero essere sufficienti per un'ora aggiuntiva di riproduzione video. Nonostante il pannello, il portatile non è né più grande, né più spesso, né più pesante di altri dispositivi analoghi.

Immagine di copertina: Lorenz Keller

