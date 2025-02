Novità e trend 125 17

Sigma presenta una fotocamera full-frame minimalista

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 24.2.2025

È ancora una fotocamera o è già uno smartphone? La Sigma BF riduce radicalmente il design, le funzioni e il funzionamento: sembra entusiasmante ed è probabile che le opinioni si dividano.

La nuova fotocamera mirrorless Sigma BF pesa solo 388 grammi. Tuttavia, al suo interno è presente un sensore full-frame. Il design del produttore giapponese è stato probabilmente ispirato dal MacBook di Apple: L'alloggiamento è ricavato da un unico blocco di alluminio e ridotto al minimo. Un piccolo cuscinetto per il pollice e alcune texture sulla parte anteriore forniscono un po' di grip.

Con la BF, Sigma sfida il concetto classico di fotocamera. Il funzionamento è limitato a pochi pulsanti per il pollice, i menu sono semplici e piccoli. Non c'è un mirino, né una slitta per il flash, né una presa per il microfono: solo una porta USB-C. Le schede di memoria sono state omesse a favore di 230 gigabyte di memoria interna. La Sigma BF è una macchina fotografica che si limita a pochi tasti per il flash e a una presa per il microfono.

La Sigma BF è destinata principalmente alla fotografia. Oltre alla risoluzione di 24 megapixel, si conoscono pochi dettagli sul sensore. Non si tratta di un sensore Foveon, come nelle precedenti fotocamere Sigma. Tuttavia, c'è una cosa in comune: la Sigma BF non ha un otturatore meccanico. Non è molto adatta per i video a causa delle connessioni minime, anche se può registrare 6K in 30 fotogrammi al secondo (FPS). Per le foto, la velocità di scatto continuo è di 8 FPS.

Il sensore full-frame da 24 megapixel è probabilmente suscettibile al rolling shake.essere incline agli effetti di rolling shutter

Fonte: Sigma

La Sigma BF colma un vuoto simile a quello della Leica Q3 o della Hasselblad X2D: design speciale, sensazione eccezionale e riduzione all'essenziale. Sigma porta l'ultimo punto in particolare all'estremo rispetto alla concorrenza: la BF sembra un incrocio tra uno smartphone e una fotocamera full-frame.

Tuttavia, in alcuni punti la X2D è un'ottima macchina fotografica.

In alcuni punti, tuttavia, la riduzione è tale da compromettere la funzionalità. Ad esempio, la Sigma BF non ha un sensore stabilizzato né un display pieghevole o rotante. Con l'otturatore elettronico, c'è anche il rischio di effetti di rolling shutter. Questo perché Sigma non sembra utilizzare un sensore impilato con un tempo di lettura veloce: I primi rapporti parlano di un tempo di lettura mediocre di 24,8 millisecondi (1/40 s).

Nonostante le limitazioni, sono curioso di vedere come si comporta in pratica. Il Sigma BF sarà disponibile da aprile al prezzo di 1999 dollari. Non ci sono ancora dettagli sulla disponibilità e sui prezzi in Europa.

Insieme alla lunghezza focale fissa, la Sigma BF è molto compatta per una fotocamera full-frame.

Fonte: Sigma

Due nuovi obiettivi

Oltre alla nuova fotocamera, Sigma ha presentato anche due obiettivi. Il 300-600mm F4 DG OS Sports è stato sviluppato per applicazioni come la fotografia naturalistica e sportiva. È molto veloce per la sua gamma di lunghezze focali, il che si riflette nelle sue dimensioni e nel suo peso: è lungo 468 mm e pesa 3985 grammi. Si dice che l'autofocus HLA metta a fuoco in modo rapido e preciso. Il nuovo Supertele costa 6000 dollari USA e sarà lanciato sul mercato nell'aprile del 2025. Sarà disponibile sia per l'attacco L che per l'attacco E di Sony.

Sigma ha anche un nuovo zoom all-in-one per fotocamere APS-C con attacco L, E-, X e RF. Il 16-300mm F3.5-6.7 DC OS copre un'ampia gamma di lunghezze focali corrispondenti a 24-450 mm 35mm. Dispone inoltre di un motore HLA e di uno stabilizzatore d'immagine. Il prezzo è di 700 dollari USA, con data di inizio 17 aprile 2025.

Immagine di copertina: Sigma

