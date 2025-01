Sfacciato clone di "Animal Crossing" o frode generata dall'intelligenza artificiale?

A prima vista, un gioco apparso sul Playstation Store sembra un clone di "Animal Crossing". A un secondo sguardo, ci sono forti indizi di un truffatore che sta inondando i negozi di giochi con giochi di bassa qualità.

Nel settore dei giochi, è importante ispirarsi a buone idee e creare nuovi giochi interessanti a partire da esse. Tuttavia, ci sono anche pecore nere che si limitano a copiare il concetto di successo di altri giochi senza incorporare le proprie idee e sperano di guadagnarci sopra.

Uno di questi cloni è apparso di nuovo nella Playstation.

Un clone di questo tipo è apparso nuovamente nel Playstation Store. Il collettivo YouTube Good Vibes Gaming lo ha segnalato. "Anime Life Sim" è identico al successo di "Animal Crossing" di Nintendo e si dice che offra lo stesso gameplay. Secondo la pagina del negozio, il gioco dovrebbe essere rilasciato nel febbraio 2026. Tuttavia, alcuni dettagli fanno dubitare che si tratti di un gioco vero e proprio.

Che cos'è "Animal Crossing"? "Animal Crossing" è una popolare serie di videogiochi Nintendo. Il primo episodio è stato pubblicato nel 2001 su Nintendo 64. Assumi un personaggio umano e visita una città abitata da simpatici animali parlanti. Ti viene assegnato un alloggio, che puoi ampliare con il progredire del gioco. Puoi anche parlare con i tuoi vicini animali, fare amicizia e raccogliere oggetti speciali come i fossili. L'ultimo capitolo della serie di giochi è "Animal Crossing: New Horizons". È stato rilasciato per Switch nel 2020 e si basa su un gameplay già noto.

Animal Crossing: New Horizons offre un mondo di gioco colorato e amichevole con personaggi teneri.

Fonte: Nintendo

Solo sfacciatamente rubato o semplicemente generato dall'IA?

Il nuovo gioco è oggetto di vivaci discussioni su Reddit. Molti utenti confermano che assomiglia molto ad "Animal Crossing: New Horizons".

Su uno degli screenshot, tuttavia, gli utenti hanno scoperto indicazioni che si tratta di immagini generate dall'intelligenza artificiale. Ciò significa che gli screenshot non sono stati scattati nel gioco o creati da artisti per il gioco, ma generati da un'IA. Questo suggerisce che non esiste alcun gioco (ancora). Le immagini generate dall'IA spesso appaiono molto belle e coerenti a prima vista, ma a un'analisi più attenta i dettagli non sono corretti o non hanno senso.

Nel seguente screenshot, puoi vedere tende e tavoli posizionati in modo innaturale sullo sfondo. Alcuni dettagli, ad esempio il fornello o la mensola di fiori sulla destra, sono deformati o incompleti.

I personaggi e l'ambiente di Anime Life Sim assomigliano in modo sospetto ad Animal Crossing.

Fonte: Maksym Vysochanskyy che opera come IndieGames3000

Questo ulteriore screenshot mostra alcuni oggetti il cui aspetto e posizionamento non hanno senso a una seconda occhiata. Ad esempio, la scrivania bassa di fronte allo scaffale nell'angolo in fondo a destra o lo schedario a destra.

Anche questo screenshot di Anime Life Sim mostra alcune incongruenze.

Fonte: Maksym Vysochanskyy che opera come IndieGames3000

Solo generato dall'AI o semplicemente una truffa?

Un'altra indicazione che qualcosa non va è l'editore "Maksym Vysochanskyy che opera come IndieGames3000". Nel caso meno problematico, questo indica un individuo con una discutibile propensione per i nomi insoliti.

Infatti, il sito web nintendolife.com elenca gli altri giochi avventurosi che questo fornitore ha già rilasciato, tra cui un clone di "Monster Hunter". Qui puoi trovare una panoramica dei giochi dell'editore disponibili per Playstation. A quanto pare, alcuni di questi giochi sono apparsi anche per la Switch, anche se con un editore diverso - un'altra bandiera rossa.

La quantità e il tipo di giochi disponibili per la Playstation sono stati registrati in un'altra pagina.

La quantità e il tipo di giochi di questo fornitore fanno pensare che si tratti di giochi di bassa qualità, creati con il minimo sforzo possibile. Agli sviluppatori vengono forniti degli asset, ovvero modelli e oggetti di gioco già pronti. Con l'aiuto di un'intelligenza artificiale, è possibile generare rapidamente un gioco scadente.

Particolarmente esplosivo: il nome "Maksym Vysochanskyy" corrisponde al nome di un criminale condannato negli USA. Nel 2006 è stato condannato a 35 mesi di carcere per pirateria software. Aveva venduto programmi rubati di Microsoft, Adobe e altre aziende. Non è noto se si tratti effettivamente della stessa persona o se lo sviluppatore stia semplicemente alludendo al pirata condannato con il suo nome.

Se "Animal Life" è un gioco da ragazzi, non si sa se sia la stessa persona o se lo sviluppatore stia alludendo al pirata condannato con il suo nome.

Se "Animal Life Sim" verrà effettivamente pubblicato e venduto, l'editore potrebbe ricevere una lettera dagli avvocati di Nintendo, molto litigiosi, e a ragione. Il caso di "Palworld", ad esempio, è stato molto noto lo scorso anno: Questo gioco presenta un gameplay che è stato in parte ripreso quasi integralmente dalla serie "Pokémon" di Nintendo. Nintendo ha citato in giudizio lo studio "Palworld" per questo senza ulteriori indugi.