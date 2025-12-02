Novità e trend 8 0

Serie western "Oro nero": quando la Germania era ancora un paese petrolifero

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 2.12.2025

La nuova serie tedesca "Schwarzes Gold" arriva con il botto e ha come tema il denaro, il potere e l'avidità. E un nucleo storico: il boom petrolifero nella Germania settentrionale intorno al 1900.

La storia di un boom petrolifero nelle campagne di popolazioni povere e di intrighi per costringere gli abitanti del villaggio a lasciare le loro terre: difficilmente potrebbe essere più americana. Ma invece del selvaggio West, la nuova serie «Schwarzes Gold» è ambientata nella Landa di Lüneburg, nel nord della Germania. ARD vuole dimostrare che anche la Germania è in grado di «» fare western, tra sparatorie con revolver e fienili in fiamme.

La serie in sei parti, ambientata intorno al 1900, è incentrata sulla domestica Johanna Lambert. Solo il suo vicino Richard, che è innamorato di lei, sa che sotto il bosco della sua famiglia c'è un giacimento di petrolio. Ma non appena suo padre, il grande agricoltore Wilhelm Pape, ne viene a conoscenza, fa di tutto per assicurarsi il tesoro. Da vero cattivo, non ha paura di passare sui cadaveri, perché gli abitanti del villaggio non vogliono essere cacciati dalla loro terra. Johanna cerca di unire le famiglie contadine e di resistere al potente proprietario terriero.

Dal 22 dicembre potrai vedere la serie in streaming sul sito ARD Mediathek. Sarà trasmessa sulla TV lineare dal 29 dicembre.

Nomi familiari coinvolti

Il due volte premio Oscar Hans Zimmer è responsabile della colonna sonora insieme al violinista e compositore Aleksey Igudesman.

Wilhelm Pape è interpretato da Tom Wlaschiha, che ha interpretato il misterioso Jaqen H'ghar nel sito «Game of Thrones». Potrebbe anche conoscere l'attrice britannica Gwendoline Christie, che ha interpretato la combattente Brianna von Tarth nella stessa serie. In «Black Gold», lei e il neozelandese Marton Csokas (noto per il ruolo dell'elfo Celeborn in «Il Signore degli Anelli») interpretano una coppia di commercianti di petrolio senza scrupoli che viaggiano dall'estero per il petrolio che hanno trovato.

Aaron Hilmer è un attore di successo.

Aaron Hilmer, che ha interpretato un amico del protagonista nella produzione cinematografica del 2022 «Im Westen nichts Neues», assume il ruolo di Richard. Jessica Schwarz, Harriet Herbig-Matten, Lena Urzendowsky e Henny Reents sono altri volti provenienti da produzioni tedesche e internazionali.

La febbre del petrolio è iniziata nella brughiera di Lüneburg

La serie si basa sulla realtà storica. Oggi la Germania non è esattamente conosciuta come un paradiso del petrolio - ma un tempo era diverso. Nella Brughiera si trivellava già nel 1858, prima della corsa al petrolio americana. Fortunati proprietari terrieri poterono arricchirsi grazie al crescente interesse per il petrolio. Oggi sarebbe difficile immaginare le trivelle che rovinano l'idilliaco paesaggio della brughiera. «Black Gold» richiama quindi l'attenzione su un periodo storico poco conosciuto.

Immagine di copertina: ARD

