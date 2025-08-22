Scoperta una vulnerabilità attiva: Apple rilascia una patch di emergenza

Novità e trend
Più sicurezza per i bambini: Apple ottimizza gli account per i minori
di Martin Jungfer
Una vulnerabilità di sicurezza nella memoria di elaborazione delle immagini consente attacchi zero-click. Apple ha quindi reso disponibili delle patch di emergenza per diversi sistemi operativi, che dovresti installare il prima possibile.
Apple ha rilasciato nuovi aggiornamenti per iPhone, iPad e Mac con poco preavviso. Il motivo è una vulnerabilità nella libreria di elaborazione delle immagini dei sistemi operativi, che gli aggressori hanno già sfruttato attivamente. Sono colpiti sia i dispositivi attuali che i modelli più vecchi con versioni precedenti del sistema operativo.
La vulnerabilità si trova in Image I/O, un componente centrale che elabora vari formati di immagini. I criminali informatici possono inviare immagini manipolate, che possono innescare un errore di memoria quando vengono aperte. Questo permette agli autori di iniettare ed eseguire il proprio codice. In questo modo, i dispositivi possono essere compromessi senza che tu debba fare nulla - un cosiddetto attacco zero-click.
Apple ha risolto la vulnerabilità nelle versioni attuali di iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 e macOS 15.6.1. L'azienda ha fornito aggiornamenti anche per i sistemi più vecchi: iPadOS 17.7.10, macOS Ventura 13.7.8 e macOS Sonoma 14.7.8. La patch migliora il controllo della memoria all'interno della libreria di immagini.
Puoi installare gli aggiornamenti tramite le impostazioni di sistema. Su iPhone e iPad, puoi trovarli all'indirizzo «Generale» nella sezione «Aggiornamento software». Su Mac, apri le impostazioni di sistema e seleziona «Aggiornamento software». L'installazione richiede solo pochi minuti e riavvia automaticamente il dispositivo
Tutti i dettagli sugli aggiornamenti possono essere trovati qui.
Da quando ho scoperto come attivare entrambi i canali telefonici sulla scheda ISDN per ottenere una maggiore larghezza di banda, sperimento con le reti digitali. Con quelle analogiche, invece, da quando so parlare. A Winterthur per scelta, con il cuore rossoblu.