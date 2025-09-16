Novità e trend 7 9

"Schermo posteriore magico": Lo Xiaomi 17 Pro ha un display sul retro

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 16.9.2025

Un solo display non è sufficiente. Lo Xiaomi 17 Pro ha un secondo schermo sul retro. Tuttavia, probabilmente ci vorranno alcuni mesi prima che il "Magic Back Screen" possa essere utilizzato in Europa.

Lo Xiaomi 17 Pro non è ancora stato presentato ufficialmente quando il produttore pubblica un video che mostra un display che chiude la fotocamera sul retro del nuovo smartphone. Poco prima aveva già annunciato che avrebbe saltato il 16 come numero nel sistema di numerazione.

Magic Back Screen: un secondo display con funzioni ancora sconosciute

Con il 17 come numero, Xiaomi vuole dimostrare di essere in diretta competizione con l'iPhone per il suo prossimo smartphone di punta. Anche la protuberanza intorno alla fotocamera sul retro ha una forte somiglianza visiva con l'iPhone 17 Pro - anche se Xiaomi ha lavorato in questa forma prima di Apple.

Un'immagine trapelata del Magic Back Screen.

Fonte: Xiaomi

Su Weibo, Xiaomi ha pubblicato un video che mostra lo Xiaomi 17 Pro. Il video di 14 secondi mostra una cosa in particolare: il display Magic Back Screen sul retro dello smartphone. Incornicia le due fotocamere sul retro e ricorda i display esterni degli smartphone pieghevoli.

Test del prodotto Xiaomi Mix Flip: uno smartphone per chi vuole un display piccolo di Jan Johannsen

Xiaomi non rivela se il display secondario sia un touchscreen. Anche la gamma di funzioni rimane poco chiara. Si possono utilizzare app sul retro o solo alcuni widget? Il video teaser mostra diverse watch face e un mirino per i selfie con la fotocamera posteriore.

Nel 2021, Xiaomi ha presentato lo Mi 11 Ultra dotato di un display AMOLED da 1,1 pollici - anche nella gobba della fotocamera. Lo schermo ora installato è apparentemente più grande.

Presentazione in Cina a settembre, l'Europa seguirà tra qualche mese

Oltre alle informazioni ufficiali, ci sono già alcune fughe di notizie sullo Xiaomi 17 Pro. Ad esempio, si dice che la versione più grande, lo Xiaomi 17 Pro Max, abbia una batteria con una capacità molto elevata di 7500 mAh. È quasi certo che Xiaomi installerà la prossima generazione del chipset di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5.

La serie 17 dello Xiaomi 17 Pro Max ha una batteria con una capacità molto elevata di 7500 mAh.

La serie 17 di Xiaomi sarà presentata e lanciata in Cina a settembre. In Europa, invece, ci vorrà probabilmente qualche mese in più. Negli ultimi anni, Xiaomi ha presentato i suoi smartphone di punta per l'Europa al Mobile World Congress di Barcellona all'inizio di marzo.

Immagine di copertina: Xiaomi

