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Scheda grafica troppo costosa? Impara a svilupparla da solo

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 23.11.2026

Negli ultimi anni, i prezzi delle schede grafiche hanno conosciuto una sola direzione: verso il cielo. Con il gioco "It Thinks!" impari in modo ludico a progettare tu stesso delle GPU.

Naturalmente, non diventerai un progettista di GPU dall'oggi al domani con un videogioco. Senza contare che, oltre al design, ti servirebbero anche i componenti. «It Thinks!» ti offre però un'ottima panoramica di ciò che si cela all'interno di una scheda grafica. Dato che il gioco gira anche su un tostapane, puoi almeno ingannare l'attesa finché non avrai abbastanza soldi per un'unità di calcolo reale.

Una GPU fatta di porte logiche

Inizi con le porte NAND e le usi per costruire circuiti sempre più complessi. Puoi testare i tuoi progetti e trasformarli in componenti riutilizzabili. A questo si aggiunge un linguaggio assembly compatto con cui scrivere programmi per il tuo hardware personalizzato.

Dovrai anche tenere d'occhio i limiti pratici: superficie del chip, velocità, larghezza di banda della memoria, consumo energetico ed efficienza nella parallelizzazione. Al di fuori della campagna, puoi sperimentare su un banco di lavoro libero con un massimo di 4000 componenti, costruire dispositivi interattivi e condividere i tuoi progetti con gli altri. Secondo lo sviluppatore, non sono necessarie conoscenze di ingegneria elettrica.

All'inizio devo creare dei circuiti semplici.

Il gioco è stato pubblicato dallo sviluppatore indipendente Catchy. «It Thinks!» è un puzzle game hardware con simulazione: colleghi circuiti, progetti chip riutilizzabili e programmi l'hardware che hai costruito. La campagna comprende 62 missioni suddivise in sei livelli. Si parte dalla logica semplice per arrivare, passando per la memoria e i core della CPU, fino all'elaborazione parallela e alla moltiplicazione di matrici.

Dubito che qualcuno riuscirà a costruire un concorrente della RTX 5090 con questo gioco. Ma se riuscisse a ispirare anche solo un futuro ingegnere o un'ingegnera di hardware grafico, ne sarebbe già valsa la pena.

Impegnativo, ma intuitivo

Ho provato il gioco. È tosto. Anche solo per il tutorial ho dovuto spremermi le meningi. Qui ho notato la mia mancanza di conoscenze in ingegneria elettrica. Tuttavia, una volta presa la mano, il gioco risulta intuitivo e capisco rapidamente cosa devo fare. In alcuni punti l'interfaccia sembra un po' sovraccarica. In questo senso preferisco «Turing Complete», che segue lo stesso approccio ma è più chiaro.

Nel gioco devo affrontare una curva di apprendimento ripida.

Dopo aver giocato a entrambi i titoli per diverse ore, so per certo che non diventerò un progettista di chip. Ciononostante, ho imparato molto e ora capisco meglio cosa succede esattamente quando una GPU esegue dei calcoli.

Il gioco è disponibile su Steam per PC dal 19 novembre 2026. Le reazioni finora sono positive. «It Thinks!» è disponibile al prezzo di lancio di circa 12 franchi, in seguito costerà 15 franchi.

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